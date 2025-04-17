台中太平「紅鈴」水蜜桃王出爐 農戶張博能獨得上萬獎金

台中太平舉辦「紅鈴」水蜜桃評鑑賽，農業部農業試驗所評審選出冠軍桃王。（記者黃旭磊攝）

2025/04/17 13:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區「紅鈴」水蜜桃正值4至5月產季，產季與7至8月的梨山高山水蜜桃錯開，俗稱「平地」水蜜桃，公所舉辦優質評鑑賽，農戶張博能勇奪冠軍桃王，獨得獎金1萬2千元，農會總幹事余文欽表示，紅鈴果皮粉嫩又討喜，民眾品嚐讚稱質地堪比海拔1500公尺以上高山水蜜桃。

平地水蜜桃評鑑會今天上午在太平區農會廣場舉辦，30組果農推出當季蜜桃參賽，由農業部農業試驗所副研究員宋家瑋、農業部臺中區農業改良場助理研究員徐錦木及台中市府市政顧問陳本源博士，從8粒組151-200g蜜桃，評鑑果皮成色、果肉細緻、汁液飽滿及風味口感，選出張博能勇奪冠軍桃王，第二名為徐政詮及謝晏森，第三名分別為蔡文迪、楊阿田、廖明彬等3人各獲獎金8千及5千元。

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台中市農業局副局長蔡勇勝、太平區長陳柏宏為選手打氣，蔡勇勝表示，台農7號「紅鈴」由農業試驗所培育品種，於2016年 10月取得植物品種權，目前是台灣低海拔地區種植平地水蜜桃，產期與高山水蜜桃錯開。

台中市種植「紅鈴」面積約達18公頃，主要種植在種植海拔300至500公尺山坡地，每台斤售價約3百元，因產量不多採預約銷售，民眾驚艷稱，甜度達12度，口感不輸海拔1千5百公尺的高山水蜜桃。

余文欽說，紅鈴即日起至5月上旬盛產，果皮粉嫩討喜預計形成「紅鈴風潮」，歡迎民眾洽農會窗口選購支持在地農產。

「紅鈴」水蜜桃甜度達12度，（左起）台中市農業局副局長蔡勇勝、太平區農會總幹事余文欽吃的津津有味。（記者黃旭磊攝）

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