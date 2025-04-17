全國首批獲得300萬元補助 近40年老教室華麗轉身台南「秋楓沐學」教師專業成長基地

設在南市中西區進學國小的「秋楓沐學」教師專業發展空間啟用。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/17 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「秋楓沐學」教師專業成長基地今（17）日正式揭幕。基地位在中西區進學國小的地標「正宗館」，近40年歷史建築，透過校園建物改造定義美感新空間，也是全國首批獲得設計研究院「學美．美學—教師專業發展空間1.0」300萬元補助案例。

進學國小正宗館於1987年由畢業校友捐建，以感念恩師鄧正宗老師對教育的奉獻。多年來這裡曾作為圖書館、藝術教室及大型展演活動的舞台，承載無數師生的成長記憶。

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這次空間改造競爭激烈，從全台12案，以「特教融合的百變魔幻空間」的理念脫穎而出，全台首波僅3案獲得補助，並歷經20個設計團隊場勘、評選，最終由大玗室內裝修及陳冠瑋建築師事務所進行改造。今日南市教育局長鄭新輝與學校師生、校友代表及各界貴賓共同見證，透過校園美感設計實踐計畫重新賦予建築新使命，象徵教育傳承與創新交融的精神。

鄭新輝表示，「秋楓沐學」的命名寓意深遠，正宗館前的茄苳樹又名「秋楓」，見證百年學校發展，不僅是校園重要地景，也代表生態教育與生命教育的核心價值，啟發孩子對萬物尊重與感恩之心。「沐學」象徵著教師們在這個空間中沉浸於學習與成長，提升專業素養，彼此交流，共同成長。

進學國小校長李添旺表示，百年珍貴老茄冬樹，長久以來坐落於旁庇護著正宗館。如今重新啟用後的「秋楓沐學」不僅提供學生更優質的學習空間，更是教師專業成長的重要基地，透過跨領域的學習課程、專業研習與交流活動，為台南教育發展開創新可能。

教育局表示，正宗館因使用執照問題，長期無法獲得公部門經費挹注進行維護，導致修繕進展受限。幸而在進學校長李添旺及前任校長周生民鍥而不捨努力，最終成功將產權轉移回校，為這座歷史建築開啟新生契機。

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