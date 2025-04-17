司法特考等4項考試8/9起舉行 海巡特考首刪除身高限制

考試院會今通過司法特考等4項考試8月9日起舉行。（圖由考試院提供）

2025/04/17 13:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院院會今通過，114年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員考試及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試等4項考試第一試，訂於8月9日至11日舉行；另為維護民眾應考試權及廣納人才，今年起海巡人員特考刪除身高限制。

考試院表示，這4項考試除未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試僅設台北考區外，其餘均分設台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區。另部分類科設有第二試、第三試者，該二、三試均僅設台北考區。

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根據考試院資料，4項考試各等別、類科組別及暫定需用名額分別為，司法人員特考部分，三等考試設公證人等17類科151名、四等考試設法院書記官等6類科885名、五等考試設錄事等2類科計96名，合計1132名。

調查人員特考部分，三等考試設調查工作組等16組別96名；海巡人員特考部分，三等考試設海巡行政等3科別33名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別20名、五等考試設海洋巡護科1科別20名，合計73名。

至於未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試部分，設高等法院以下各法院之法官1院級，考試及格者，僅取得參加由考試院委託司法院依法官法第7條辦理之法官遴選之資格。

考試院指出，有關4項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準，分別依照各該考試規則及未具擬任職務任用資格者取得法官檢察官遴選資格考試辦法等規定辦理，相關資訊將自本月25日起載明於應考須知，並預訂於本月29日至5月8日受理報名，採網路報名方式辦理。

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