為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    司法特考等4項考試8/9起舉行 海巡特考首刪除身高限制

    考試院會今通過司法特考等4項考試8月9日起舉行。（圖由考試院提供）

    考試院會今通過司法特考等4項考試8月9日起舉行。（圖由考試院提供）

    2025/04/17 13:26

    〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院院會今通過，114年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員考試及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試等4項考試第一試，訂於8月9日至11日舉行；另為維護民眾應考試權及廣納人才，今年起海巡人員特考刪除身高限制。

    考試院表示，這4項考試除未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試僅設台北考區外，其餘均分設台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區。另部分類科設有第二試、第三試者，該二、三試均僅設台北考區。

    根據考試院資料，4項考試各等別、類科組別及暫定需用名額分別為，司法人員特考部分，三等考試設公證人等17類科151名、四等考試設法院書記官等6類科885名、五等考試設錄事等2類科計96名，合計1132名。

    調查人員特考部分，三等考試設調查工作組等16組別96名；海巡人員特考部分，三等考試設海巡行政等3科別33名、四等考試設海洋巡護科航海組等2科別20名、五等考試設海洋巡護科1科別20名，合計73名。

    至於未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格考試部分，設高等法院以下各法院之法官1院級，考試及格者，僅取得參加由考試院委託司法院依法官法第7條辦理之法官遴選之資格。

    考試院指出，有關4項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準，分別依照各該考試規則及未具擬任職務任用資格者取得法官檢察官遴選資格考試辦法等規定辦理，相關資訊將自本月25日起載明於應考須知，並預訂於本月29日至5月8日受理報名，採網路報名方式辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播