高鐵過站不停、台鐵停車不當 林俊憲籲運安會介入調查

近期高鐵發生列車過站未停情況。（資料照）

2025/04/17 13:21

〔記者林志怡／台北報導〕日前高鐵於板橋站發生列車過站未停情況，台鐵今年也有多達6次停車不當情況，對此民進黨立委林俊憲認為，重大事故往往是從不當停車開始，運安會作為專業第三方單位應主動介入調查，並考慮調整霸王條款，增加運安會主動性，對此運安會主委林信得表示「可以研議」。

林俊憲指出，近期高鐵發生列車過站未停，台鐵今年則有多達6次停車不當情況，但目前僅由高鐵、台鐵自行調查，恐有大事化小之虞，運安會作為專業、公正第三方應介入調查。

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林俊憲認為，台鐵過去就曾因為過站不停、倒車引起重大鐵道事故，日本也有因為不當停車、超過月台72公尺，駕駛倒車誤點，後加速希望彌補時間，最終因超速造成出軌、100餘人死亡的前車之鑑。

因此，林俊憲強調，重大事故往往是從不當停車開始，高鐵、台鐵相關情況可能存在管理問題，運安會應介入調查前述不當停車案，並研議將運安會霸王條款改回來，讓運安會可以主動介入調查看起來「不單純」的事件，林信得則回應「可以研議」。

國民黨立委邱若華則提到，台鐵近期發生5起調車有關意外事故，顯示安全作業存在問題，對此運安會回應，雖調車案件非運安會調查範圍，但台鐵確實短期內事故發生頻率過高，因此運安會透過霸王條款、針對七堵站相關事故立案調查，預計今年7月發布事實資料報告，明年1月前發布最終調查報告。

邱若華進一步詢問，潮州、七堵相關事故頻繁，且台鐵潮州站今年3月20日有列車進站，台鐵的監控系統卻並未顯示該號次的列車進站情況，無法如實反映列車位置，成為「幽靈列車」，恐危及乘客安全，運安會則表示，會馬上向台鐵要求相關資料，仔細了解情況。

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