亂放煙火、甩尾台中市重劃區亂象多 市議員要求建置監視器

市議員吳佩芸（左二）要求動用重劃基金在十三期重劃區建置監視器。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/17 15:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有不少新興重劃區已開放通行，市議員吳佩芸、陳政顯今天在交通地政委員會指出，新興重劃區道路開放後，因道路寬、人口密度不高，成為飆車進入飆車的場所，例如13期今年發生民眾施放煙火、引燃雜草，而且多台車輛甩尾，槽化線有燒胎痕跡，曾要求警察局設監視器，卻因警察局預算不足無法執行，要求地政局運用「台中市市地重劃基金」設監視器，14期也要一併設置。

地政局長曾國鈞表示，重劃區在未開發完成時，人口密度及車流沒有如此多，不需要安裝，但若人口密度及車流增加就要安置，有其必要會跟警察局研議，看警察局需要多少絕不打折。

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市議員吳佩芸今天在交通地政委員會表示，去年4月13期重劃區全面開放通行後就多次有車輛闖入從事危險駕駛行為，今年2月還發生民眾在重劃區私自施放煙火、結果引燃雜草，隔天在樂田巷更出現多台車輛甩尾、危險駕駛的行為，造成槽化線都是燒胎痕跡。

吳佩芸表示，要求警察局應該加強預防措施並建置監視器，但警察局卻以經費不足為由表達無法建置，但是重劃區相當大，人口也增加，建置監視器有其必要，她要求市府全面盤點該區域視野死角，進以運用「台中市市地重劃基金」經費完善監視錄影設備的建置，對此地政局長曾國鈞表示支持。

主席陳政顯也表示，新興重劃區因為人口密度低，道路寬，因此常會有飆車族進入飆車，14期也是新興重劃區，面臨相同的問題，因此要求地政局也要將14期納入。

台中十三期精誠南路與三民西路口。（記者廖耀東攝）

台中十三期精誠南路與三民西路口（記者廖耀東攝）

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