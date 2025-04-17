歐洲女子數學奧賽傳捷報 我獲1金2銀1銅排第9

我國參與歐洲女子數學奧林匹亞競賽團隊，左至右分別為台灣師範大學數學系副教授林延輯，參賽學生王宥涵、陳羿安、林昀臻、邱心柔，以及2018年與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主鄭天盛。（教育部提供）

2025/04/17 12:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕歐洲女子數學奧林匹亞競賽傳來捷報！我國我國4名代表參賽學生總計獲得1金2銀1銅佳績，國際排名第9名，表現亮眼。其中以台中一中高二學生陳羿安成績最佳，獲金牌獎，個人排名第21名，她將可獲頒20萬元獎金，並保送大學各本學系或推薦入大學各學系。

2025年第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽由科索沃主辦，總計有56個國家、219名學生參賽。我國另3名參賽學生分別為新竹高商高三生邱心柔，拿下銀牌獎，個人排名第42名；北一女中高二生王宥涵也拿下銀牌獎，個人排名第49名；宜蘭高中高三生林昀臻則奪銅牌獎，個人排名第74名。

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我國代表隊由21名大學教授組成輔導團隊負責培訓，從全國304名學生中選出4名學生代表參賽，並由陽明交通大學智慧計算與科技研究所副教授魏澤人及台灣師範大學數學系副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊，另2018年與2019年國際數學奧林匹亞競賽銅牌得主，現就讀台灣大學的鄭天盛隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得此競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲頒20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

此為我國第二次參與該競賽，去年我國代表隊拿下1金1銀1銅，國際排名第13名。教育部表示，透過此競賽可增進數學教學與學習，並拓展學生的國際視野，為了培育更多優秀的數學人才，將持續選拔並培訓優秀學生參與競賽，鼓勵更多學生展現數學才能，提升數學學科的學習動機與興趣。

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