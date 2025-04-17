竹縣寶山將打造主題特色生態步道

寶山鄉公所近日在寶山國中附近的學府路，種植超過50棵黃花風鈴木，未來花季將成為黃金花道。（寶山鄉公所提供）

2025/04/17 12:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台積電2奈米晶圓廠進駐，新竹縣寶山鄉不只有全球最先進的尖端科技製程，鄉公所將推動主題特色生態步道計畫，近日選定學府路種植超過50棵黃花風鈴木，也同步規劃了花旗木河岸步道、櫻花步道、阿伯勒花樹步道、以及鳳凰花公園、光蠟樹生態園區，期將寶山打造成為浪漫的科技花園。

鄉長邱振瑋表示，他借鏡台積電在步道種植杜鵑花或牡丹花經驗，將寶山國中旁的學府路打造成黃花風鈴木主題步道；學府路原本就有10棵黃花風鈴木，將自各地移植逾４０棵，未來花期可望成為一片黃金花道。

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除了學府路，公所正在規劃湳坑溪環河花旗木步道，將從環北路河道串連到環南路，形成一條粉紅花道。位於雙豐二街的兒童遊憩場，將集中種植鳳凰木。而原先種植於學府路的光蠟樹，由於該位置光害嚴重，不利獨角仙生存，因此決定將這些光蠟樹移植至深井青蛙生態園區，與園區原有植栽整合。

另外也規劃在寶山國中後方生態公園，打造櫻花步道或阿伯勒花樹步道及花牆、研議在雙豐路往古奇峰拓寬道路兩旁種植特色花樹、寶山交流道引道拓寬工程種植特色花樹，並將在寶二水庫與仙爺廟打造寶山大隘客庄旅遊服務中心，未來結合露營區、背包旅館、壘球場及綜合公園，種植主題特色花樹，呈現亮麗新風貌。

寶山鄉公所近日在寶山國中附近的學府路，種植超過50棵黃花風鈴木，未來花季將成為黃金花道。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉公所將推動主題特色生態步道計畫，近日選定寶山國中附近的學府路，種植超過50棵黃花風鈴木，花季將成為黃金花道。示意圖。（寶山鄉公所提供）

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