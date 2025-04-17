3月低溫芒果結果率差 雲縣爭取每公頃救助10萬元

受到3月低溫霪雨影響，雲林地區種植的改良種芒果花絮受損，結果率不佳，損害超過3成，縣府建議農業部公告救助。（圖由雲林縣府提供）

2025/04/17 13:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕氣候異常，今年3月中旬冷氣團來襲低溫及霪雨，造成雲林多處改良種芒果花絮結果率差，縣府農業處邀集四方會勘，確定損失率已達3成以上，縣府今（17）日函請農業部建議公告救助，每公頃10萬元。

農業處指出，雲林改良種芒果種植面積約154公頃，其中以林內鄉最多有49公頃，其次古坑鄉34公頃、斗六有31公頃，4月初陸續接獲農民、公所反應，今年芒果花開情況很好，本以為可以豐收，但3月冷氣團來襲，幾波高低溫差及霪雨，花絮乾枯受損，恐影響結果率。

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農業處昨天邀集農糧署中區分署、台南區農業改良場、公所等單位會勘，確定損害程度已超過3成，達到天然災害救助辦法門檻，函請農業部建議公告救助改良芒果，救助金額每公頃10萬元。

另南部傳出玉荷苞荔枝、黑葉荔枝也因3月低溫霪雨傳出結果率不佳情況，農業部已公告救助。農業處表示，雲林並未接到荔枝農友反應，後續會再觀察。

農業處長魏勝德呼籲農友，若所種植作物受天然災害影響導致受損，應立即向公所通報，也可利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災現場遠、近各拍1張以上照片上傳系統存證以作為認定依據。

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