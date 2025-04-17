基隆壯觀里監視器裝假的？住戶多次報案調不到畫面

基隆壯觀里的監視器經常損壞，民眾發生治安事件都調不到畫面質疑「虛設」。（記者盧賢秀攝）

2025/04/17 13:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市壯觀里有2600多戶，但里內監視器經常損壞，近來發生汽機車擦撞、肇事肇事逃逸等事件，報案後才發現監視器壞了調不到畫面，居民質疑「裝假的」，萬一老弱婦孺發生意外怎麼辦，市議員吳驊珈要求警方在1個月內修復。

據何姓婦人指出，她3月28日下午將車輛停在樂利二路62巷5號對面停車格內後外出，4月5日返家發現車輛左側被撞了個大凹洞，她向警方報案，監視器壞了調不到畫面。

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何姓婦人指出，據她了解，一整排的監視器都是裝假的，她被撞了好幾回，家中失竊，都因為社區監視器調不到畫面作罷，實在讓她住的很不安心，還有的監視器壞了多年，實在很扯才站出來陳情，希望能夠改善社區安全，不要「虛設」。

市議員吳驊珈今天邀里長陳威竹、警方和區公所會勘，陳威竹表示，壯觀里有2600多戶，共有14支監視器，數量不足，有的損壞報修很久都沒修，發生案件通報常調不到畫面，這個月他報案已有3、4起都調不到畫面，或不在監視器範圍內，希望警方加速建置、維修監視器。

吳驊珈指出，壯觀里民陳情里內監視器常是壞的，有多起肇事逃逸找不到肇事者，造成求償無門，報案紀錄也是寫監視器故障無法拍攝到車輛停放處，光是今年就有4起陳情，市長和局長都允諾監視器乎善率要達9成，因此要求警方1個月內修復里內監視器，加強維護。

不過警四分局人員表示對於壯觀里到底有多少支監視器是壞的支吾其詞，表示1週前檢視壯觀里只剩2支監視器待修，明年會全面換新。

何姓住戶的車輛停在壯觀里停車格內裡撞，監視器損壞調不到畫面，令她不安心。（記者盧賢秀攝）

市議員吳驊珈 （右）要求警方加強監視器維修妥善率。（記者盧賢秀攝）

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