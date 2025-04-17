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    桃園小二生被用束帶綁在椅子上「約束」 市議員黃瓊慧心疼：應懲處

    桃園市議員黃瓊慧轉發學童被綁在椅子上的照片。（擷取自黃瓊慧臉書）

    桃園市議員黃瓊慧轉發學童被綁在椅子上的照片。（擷取自黃瓊慧臉書）

    2025/04/17 13:06

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書上轉發1張照片，內容為桃園市1所小學2年級學童，疑因情緒失控，16日上午被學校行政人員用束帶將他的手腳綁在椅子上「約束」，她批評，若學童有過動症或其他狀況，應有更好的處理方法，而非採取如此極端的方式；桃園市政府教育局回應，約束行為失當部分，已責成學校召開校事會議查處，並檢討相關人員責任。

    黃瓊慧轉發臉書文章與照片並指出，1個無助的小學生被綁在椅子上的照，震撼了許多家長的心，同樣身為家長的她看了，真的很心疼；她了解情況為1名2年級學童，疑有過動症狀，16日早自習時間，因未服用藥物而有尖叫、攻擊人、自傷，所以學校行政人員約束該名學童的行動約30到40分鐘。

    「學校採取的方式實在過當！」黃瓊慧說，她要求教育局告誡學校改善，並針對相關人員進行懲處；特殊學童需要更多的耐心與愛心，若學童有過動症或其他狀況，她相信有更好的處理方法，而非採取如此極端的方式。

    教育局調查後表示，該名學童已有多次攻擊傷人與自傷的情緒行為，16日上午他再度於教室內尖叫，還有攻擊同學等行為，學校接獲通報後，由行政人員介入處理並予以該名學童約束行動，直到該名學童情緒穩定後，就讓他返班上課。

    學校已進行校安通報，至於約束行為失當部分，教育局已責成學校召開校事會議查處，並檢討相關人員責任；教育局後續也會追蹤辦理情形，並協助學校落實學生輔導與校園安全工作，以維護全體師生安全與受教權益。

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