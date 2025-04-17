彰化龍眼荔枝大爆花！蜂農喜迎10年最佳豐收年

八卦山脈沿線龍眼樹「大爆花」，蜂農採蜜大豐收。（記者顏宏駿攝）

2025/04/17 12:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣山腳路沿線是遍植荔枝、龍眼樹，現在進入開花期，今年受冬季低溫和雨水充足影響，出現「大爆花」的盛況，加上近日頻創近30度的高溫，創造分泌花蜜的有利條件，蜂農一掃去年「零產量」的陰霾，若接下來天氣條件配合，可望迎接10年以來最好的收成。

台灣養蜂協會副理事長、日華蜂場負責人李東峰說，今年應該是「豐收年」，最主要原因，今年冬季雨水足夠，創造開花的良好的條件，而去年龍眼幾乎「零產出」，植物把營養留到今年，遇到好的開花條件就一次大爆「花」。

請繼續往下閱讀...

李東蜂表示，近10年來蜂農飽受蟲害（荔枝椿象）、極端氣候影響，收入一年不如一年，政府投入資源進行荔枝椿象防治，今年效果顯著，荔枝椿象銳減。清明節過去，蜂蜜進入採收期，近日溫度約有25度至30度，這是分泌花蜜絕佳溫度，諸多條件配合，讓蜂農遇到難得的「豐收年」。

李東峰指出，早年一個蜂箱遇大豐收約可收蜜20公斤，承平時期約10至15公斤，今年採收期至4月底，若沒有大雨攪局，蜂農可望迎來睽違10多年的「逾20公斤大豐收」。

他表示，蜂農「靠天吃飯」，老天賞不賞臉就看這個月，大開花、少蟲害，再加採收沒下雨又遇高溫泌蜜，才能創造豐收條件。

彰化縣農業處農務科長黃松欽表示，荔枝、龍眼相繼大爆花，目前整體花況非常好，蜂農也覺得今年蜂蜜採收況很好，去年有蜂農無蜜參與評鑑，今年蜂農已多數都有參賽意願。

黃松欽表示，彰化縣種植荔枝、龍眼面積約有1500多公頃，歷經前2、3年花開超級壞，果樹累積了好幾年的能量，今年一次爆發，往年此時天氣炎熱、缺水影響結果，果農也爭取補助，今年至今未有相同情況發生，目前樂觀看待結果情形，但因氣候仍不穩定，近期氣溫忽冷忽熱仍不能掉以輕心，也怕突下大雨打壞花瓣，影響結果，仍要注意。

八卦山脈沿線龍眼樹「大爆花」，蜂農採蜜大豐收。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法