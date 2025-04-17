新北市污水管堵塞少10％ 「污水管不卡卡」秘訣揭曉

設施管線內部因不良使用習慣，造成內部的堵塞淤積。（記者陳奕劭攝）

2025/04/17 12:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕為更便利民眾生活，新北市水利局提供24小時清疏，同時啟動「污水管不卡卡」宣傳，向民眾解說堵塞的原因，據統計2024年協助污水管路清疏次數較2023年少10％。水利局建議，食物碎屑與頭髮也是水管阻塞，建議流理台與浴室排水口加裝截濾設施，保持清潔暢通。

市府水利局長宋德仁表示，新北市污水接管用戶突破124萬戶，用戶接管率72％，維持維持污水下水道系統正常運作十分重要，2015年起水利局設置24小時免付費專線0800-885717（幫幫我清一清），提供全年無休即時清疏服務，只要一接獲民眾通報即可判定與直接處理問題，讓日常生活不受影響。

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宋德仁指出，隨著水利局持續向民眾宣傳堵塞的原因，2024年協助污水管路清疏1746次，較2023年清疏1942次少10％，水利局將持續優化清疏機制，強化巡檢與預防性維護，確保污水系統暢通以及改善衛生，提供更優質的生活環境。

水利局說明，油脂是造成排水管阻塞的罪魁禍首，但食物碎屑與頭髮也是常見因素，建議在廚房流理台與浴室排水孔上加裝截濾設施，防堵食物殘渣、毛髮等異物流入排水管，同時保持排水管的清潔、暢通，杜絕蟑螂滋生，平時多注意小細節，自然使下水道暢通不卡卡。

設施管線內部因長年的不良排水方式，造成設施內部油脂等異物結塊。（記者陳奕劭攝）

專業清疏團隊迅速抵達現場，使用清疏工具清通污水設施。（記者陳奕劭攝）

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