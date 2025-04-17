為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北市污水管堵塞少10％ 「污水管不卡卡」秘訣揭曉

    設施管線內部因不良使用習慣，造成內部的堵塞淤積。（記者陳奕劭攝）

    設施管線內部因不良使用習慣，造成內部的堵塞淤積。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/17 12:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為更便利民眾生活，新北市水利局提供24小時清疏，同時啟動「污水管不卡卡」宣傳，向民眾解說堵塞的原因，據統計2024年協助污水管路清疏次數較2023年少10％。水利局建議，食物碎屑與頭髮也是水管阻塞，建議流理台與浴室排水口加裝截濾設施，保持清潔暢通。

    市府水利局長宋德仁表示，新北市污水接管用戶突破124萬戶，用戶接管率72％，維持維持污水下水道系統正常運作十分重要，2015年起水利局設置24小時免付費專線0800-885717（幫幫我清一清），提供全年無休即時清疏服務，只要一接獲民眾通報即可判定與直接處理問題，讓日常生活不受影響。

    宋德仁指出，隨著水利局持續向民眾宣傳堵塞的原因，2024年協助污水管路清疏1746次，較2023年清疏1942次少10％，水利局將持續優化清疏機制，強化巡檢與預防性維護，確保污水系統暢通以及改善衛生，提供更優質的生活環境。

    水利局說明，油脂是造成排水管阻塞的罪魁禍首，但食物碎屑與頭髮也是常見因素，建議在廚房流理台與浴室排水孔上加裝截濾設施，防堵食物殘渣、毛髮等異物流入排水管，同時保持排水管的清潔、暢通，杜絕蟑螂滋生，平時多注意小細節，自然使下水道暢通不卡卡。

    設施管線內部因長年的不良排水方式，造成設施內部油脂等異物結塊。（記者陳奕劭攝）

    設施管線內部因長年的不良排水方式，造成設施內部油脂等異物結塊。（記者陳奕劭攝）

    專業清疏團隊迅速抵達現場，使用清疏工具清通污水設施。（記者陳奕劭攝）

    專業清疏團隊迅速抵達現場，使用清疏工具清通污水設施。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播