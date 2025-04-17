高雄大小里人口差253倍 全國最大里可能1拆為4

左營區福山里人口逾4萬5千人，是全國最大里，圖為福山公園。（資料照）

2025/04/17 12:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄左營區福山里人口有1.8萬戶、4.5萬餘人，是高雄也是全國最大里，最小里的旗山區中寮里僅179人，相差達253倍；民政局今天（17日）於議會報告指出，市府已完成並公告「里鄰編組及調整辦法修正」，針對里的調整，密集大樓住宅以4千戶為上限，依此標準，福山里可能一拆為四、五個里，民政局將進一步尋求地方共識，最快可於今年12月24日核定。

高雄市各鄰里人口的規模差距太大，問題已存在多年，不少議員多次反映，應設法擬定里鄰整併機制，讓里、鄰長服務更具效益，但因牽扯到選舉利益，多年來遲遲未修正。

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高雄市議會今天（17日）進行民政部門質詢，民政局長閻青智表示，里鄰編組及調整辦法已於3月初完成修正法令公告，接下來各區公所會擬定方案，與基層尋求共識以利推動。

高雄市「里鄰編組及調整辦法修正」內容，里的方面，包括密集式大樓住宅地區，戶數以1500戶至4千戶為原則；人口密集交通方便地區之里，戶數以700戶至2千戶為原則；人口分散交通方便之里，戶數以500戶至1200戶為原則；位於郊區或山區，交通不便、住戶分散人口稀少，或須徒步始能與里民聯繫之里，戶數以300戶為原則。

鄰的編組及調整內容，則包含密集式大樓住宅地區，每鄰以350戶為原則，但不得少於150戶；人口密集地區，每鄰以200戶為原則，但不得少於50戶；人口分散地區，每鄰以70戶為原則，但不得少於20戶。

民政局強調，3至5月各區公所將進行方案研議，尋求地方共識，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆選舉投票日4個月前實施，預定今年12月24日完成函報核定。

左營區福山里人口4.5萬餘人，一個里已超過高雄38個行政區中的24區，左營區菜公里也有3.5萬人；對此，福山里里長葉德龍表示尊重，若照市府標準，福山里將一拆為好幾個里，自籌資源的負擔變輕是好事。

議員李喬如認為，應該先調整立委與議員的選區，再談里鄰調整，此外，以戶數做為里鄰調整的依據不太完整，市府應召開公聽會說明清楚。民政局長閻青智表示，立委與議員選區劃分，須由中選會決定；至於里鄰調整以戶數為依據，全國各縣市都是如此，以六都來講，最高密集戶數都是落在3500至4500戶之間，高雄此次修法，密集大樓區訂在4千戶，換算人口數約在9千人上下。

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