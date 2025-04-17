美國關稅恐衝擊氣候變遷 環境部：我國淨零目標不變

針對美國關稅衝擊氣候變遷，環境部長彭啓明提出我國因應政策，包含淨零目標不變，但受衝擊產業將個案輔導，並持續協助產業數位與綠色雙軸轉型，提高競爭力，也幫助受衝擊勞工再就業與綠領轉職，提供綠色成長基金投資，發展淨零新技術等。（記者吳柏軒攝）

2025/04/17 12:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，再加上近期向各國提出對等關稅，除了重創全球經貿，連氣候變遷也恐受衝擊，環境部長彭啓明今（17日）指出，台灣出口導向、產業正轉型與邁向淨零關鍵，其他國家如歐盟也未停止淨零腳步，台灣淨零目標亦不變，碳費徵收如期上路，但會個案協助受衝擊產業。

環境部今（17日）赴立法院社會福利及衛生環境委員會，報告因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊；立法委員紛紛關注，台灣淨零碳排、碳費等是否因此而進行調整，產業衝擊如何因應？

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彭啓明表示，政府也不樂見企業經營不下去，一定會做企業後盾，針對氣候變遷，我國淨零目標不變，將協助產業降低減碳成本，有關碳費明年5月底正式收費，立場是不要有綠色通膨，先求有再求好，也有評估產業端，受影響公司很少，但也有產業可能活不下去，將協助受衝擊者專案輔導。

彭啓明指出，日前公布2030年減碳目標28％正負2％，但目前來看美國關稅衝擊可能會比這個還要大，甚至有可能因此修正1到2％目標，但關稅結果尚未出爐，自己立場並非一定要剛硬，台灣生存還是最重要。

有立委建議台灣應爭取台美淨零合作，爭取發展綠能等，或循混鋼鐵、機械等中小企業展緩徵收碳費？彭啓明說，美國雖不談氣候變遷，但仍談循環經濟，而台灣並非只有美國市場，還有業者輸出到歐洲，歐盟碳關稅（CBAN）也沒有停止腳步，但不排除有些國家大規模調整氣候變遷，我們也會滾動式調整。

而台灣從今年1月1日起針對每年碳排量達2.5萬公噸以上的企業，開徵碳費，明年5月底正式收費，彭啓明也說，近期將開會再討論明年徵收的碳費如何使用，針對這波美國關稅影響，預計將提供綠色轉型方案，幫助受關稅衝擊產業。也持續協助產業進行數位與綠色雙軸轉型，提高產品競爭力。

另外，環境部也將擴大綠領人才培訓，提供受美國關稅衝擊的勞工有再就業與綠領轉職機會，並提供綠色成長基金投資，發展淨零創新技術，啟動綠色成長新動能。

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