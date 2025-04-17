電動車數量攀升 藍綠立委憂運安會調查量能不足

國民黨立委魯明哲。（記者林志怡攝）

2025/04/17 12:26

〔記者林志怡／台北報導〕為達成淨零碳排放目標，近年來電動車越來越普及，但今日立法院交通委員會多位立委擔憂，運安會對於電動車事故調查作為仍有很很大的缺陷，且缺乏調查量能，希望運安會加速調查，並確實提供改善建議與相關單位，並確保機關儘速落實運安會建議。

國民黨立委魯明哲指出，我國2025年2月包含油電車在內的電動車數量達到11萬4898輛，在過去10年間成長170倍，成長幅度相當大，且在美國關稅大戰下，若台灣持續以0關稅討論，未來進口汽車價格可能被降低，國外相對便宜的車輛都會進來，造成台灣車輛生態改變，電動車可預期快速成長。

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魯明哲詢問，目前運安會有多少重大電動車事故仍在調查中？程序一般需要多少時間？對此運安會主委林信得回應，運安會現持續調查2024年6月6日國道1號南向虎尾路段自撞護欄1死2傷事故，以及今年1月25日國道1號南向楊梅休息站匝道自撞起火4死4傷事故。

林信得說，虎尾路段自撞護欄一案已發布事實資料報告，進入分析階段，通常需要5個月，預計年底可發布最終調查報告，另楊梅休息站匝道自撞起火事故預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

但魯明哲認為，民眾期待運安會能有效率的處理交通事故相關複雜訊息，提供正確的資訊，並提供重要運輸事故相關建議給有關單位，建立良性循環、改善現狀並確實避險，對於前述案件，民眾都還在等待報告，希望運安會加快速度。

此外，魯明哲提到，近年來國道緩撞車遭撞事故不減反增，2021年12月至2023年11月計有216件，至今年3月累計增加至384件，且其中有開啟先進駕駛輔助系統（ADAS）的比例從34%攀升至36%，過去運安會曾對相關案件提出建議與交通部、高公局等，希望相關單位儘速落實運安會建議。

民進黨立委李昆澤則指出，電動車發生事故後，起火燃燒溫度更高、持續時間比傳統油車更久，滅火方式也有所限制，是近年來社會持續注意的風險，但在淨零運輸趨勢下，電動巴士在政府補助下快速成長。

李昆澤擔憂，運安會若對於電動車的物理特性沒有合適的調查方法與基礎，甚至沒有調查量能、無從建議改善，將是很大的缺陷，目前我國在相關事故發生處理流程基礎薄弱，幾乎是0，運安會應針對新型載具加強因應能力。

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