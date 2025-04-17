台東焚化爐夜冒黑煙緊急停爐 最快19日重啟

昨傍晚焚化爐再冒黑煙，各項數值超標，環保局長帶專人到地方說明。（民眾提供）

2025/04/17 12:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東焚化廠昨晚下午5時15分被多位縣民發現冒黑煙，飄往知本方向，各項指標幾乎多超標，焚化爐剛歲修完成，啟爐卻出問題，台東縣環保局得知後立即停爐，初步發現是濾管出問題，直到今天凌晨零時才解決。多位議員批評，雖然環保局長黃權煒上任不久，2年來環保局對事故未盡解釋是「專業上的傲慢」。

今早台東縣議員張國洲、簡維國、黃治維等人在縣議會輪番上陣質詢環保局，雖對新任才1個月的黃權煒肯定「改善不少」，仍透露出「改善空間不小」質疑態度。昨晚的冒黑煙意外也凸顯長年累積的信任不足。

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發現焚化爐冒黑煙的民眾說，其實大家都不是專業，「局長是馬上帶著專家到地方解釋，算是有展現態度，但還是聽不懂」，粗略也只知道黑煙是放很非常多活性碳、因為濾管破了在歲修測試，導致數值偏高，也曾私下詢問過廠方，得到回應是「在測試中，所以需要投入大量活性碳才冒黑煙」。但見民眾仍有疑慮，局長黃權煒昨晚10時表示有疑慮就先停爐。

黃權煒在答詢時指出，焚化爐約在19日檢修完成，再測試無誤後重啟，其中濾煙器共960多支，就壞了58支，發現是因地震造成濾管歪斜破裂，但與黑煙關係不大。由於歷來議員都觀摩過外縣市焚化爐，卻被批「只是帶去看表面功夫」，民眾與議員就算拿到數據與報告卻滿滿專業數值，根本看不懂，感覺「是專業上的傲慢」，黃權煒也表示，會再努力溝通，儘快將昨天事故進行調查並完成檢修。

台東焚化爐因訴訟問題曾經停擺長達約15年，2022年2月啟爐試燒，2023年啟爐試營運2年，今年試營運結束，去年10月環境部長彭啓明今日視察視台東垃圾焚化廠營運現況及整改工程成效，指出該廠僅0.05（ng-TEQ/Nm3）戴奧辛排放，遠低於中央0.1（ng-TEQ/Nm3）排放標準，是所看過管控最嚴格全國最好的範例，想不到卻又出狀況。

昨傍晚焚化爐再冒黑煙，各項數值超標，環保局長帶專人到地方說明。（民眾提供）

昨傍晚焚化爐再冒黑煙，各項數值超標，環保局長帶專人到地方說明。（民眾提供）

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