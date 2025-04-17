新莊區中華路中誠街口路口行人穿越道改善 增設行人庇護島

為提升行人交通安全，新北市交通局與養護工程處在新莊區中華路與中誠街口辦理路口行人穿越道改善工程，增設庇護島並退縮行穿線。（新北市交通局提供）

2025/04/17 12:11

〔記者黃子暘／新北報導〕為提升行人交通安全，新北市交通局與養護工程處在新莊區中華路與中誠街口辦理路口行人穿越道改善工程，交通局專門委員林昭賢表示，工程新設行人庇護島及標線型人行道、退縮路口既有行穿線，以減少行車視線死角，提升路口安全性。

林昭賢說，這處路口鄰近傳統市場，常有民眾推著買菜車穿越路口，路口範圍較大、行車動線較複雜且缺少無障礙斜坡道，容易發生轉彎車未停讓行人、人車爭道問題，為改善路口人車通行安全性，市府將路口北側行穿線退縮，並開設中央分隔島缺口、增設行人庇護島，一併調整斜坡道銜接中華路側人行道，路口南側將標線型人行道延伸銜接行穿線，並將號誌桿件移除併桿，增加行人通行空間。

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林昭賢指出，工程完工後，除減少轉彎車輛視線死角外，也能騰出空間供轉彎車輛停等行人先行通過，對行人而言，透過設置斜坡道串聯中華路既有人行道，搭配新設的行人庇護島、加油站標線型人行道，穿越道路更安心。

交通局表示，市府近4年累計已退縮600多處行穿線，將持續推動各項人本環境改善工程，透過永續提升人行安全、捷運生活圈及通學巷弄改善等專案改造路口行人環境，打造更安全及友善無障礙用路環境。

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