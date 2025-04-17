「宜蘭小鶴」促成台灣科技公司赴日投資，深化台日情誼。（資料照，圖由宜蘭市公所提供）

2025/04/17 11:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1隻被國際列為極危物種的西伯利亞白鶴，2021年底在宜蘭市現蹤，停留近4個月，不僅掀起朝聖熱潮，這隻「宜蘭小鶴」後來也牽起台灣與日本鹿兒島出水市的情緣，促成國內科技公司赴日成立據點，進一步深化台日情誼。

「宜蘭小鶴」當年在宜蘭市休耕農田現蹤時腳部受傷，臉書社團拍鳥俱樂部社長黃蜀婷與出水市鳥界討論後建立聯繫管道，雙方結下不解之緣。台灣野鳥保育協會2023年11月到出水市舉辦台灣特有種鳥類聯展，2024年2月，出水市生態攝影家回訪，提供以鶴為主題攝影作品，到新竹筑波醫電大樓藝廊中心參展，市長椎木伸一也來台參加開幕式。

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黃蜀婷今天（17日）指出，椎木伸一抵台參加攝影展開幕式時，結識筑波科技董事長許深福，促成筑波科技到出水市成立日本支社，本月15日舉辦新公司開幕式，吸引許多政商領袖出席，顯示「宜蘭小鶴」不但在台、日攝影界搭起友誼橋梁，更促使2國產業界投資交流，讓彼此關係更加緊密。

黃蜀婷說，「宜蘭小鶴」雖然只在宜蘭停留4個月，卻帶來無遠弗界影響力，透過攝影界交流，讓更多日本人認識台灣喜愛台灣，並促成台灣企業界赴日投資，成就一段彌足珍貴的國民外交。

據了解，筑波科技是台灣精密量測儀器供應商，新成立的日本支社主要開拓智慧醫療及半導體市場。

筑波科技董事長許深福（右2）、出水市長椎木伸一（左2）等人，出席筑波科技日本支社開幕儀式。（圖由椎木伸一提供）

2024年2月，台灣與日本出水市攝影家在新竹筑波醫電大樓藝廊中心參展合影。（圖由黃蜀婷提供）

台灣與日本出水市國際聯展攝影集。（圖由黃蜀婷提供）

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