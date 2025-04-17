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    昔曾辦麥可·傑克森演唱會 高雄中正運動場大變身後天開放

    高雄中正運動場大變身。（高市府提供）

    高雄中正運動場大變身。（高市府提供）

    2025/04/17 11:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕昔日曾舉辦已故巨星麥可·傑克森演唱會的高雄中正運動場，高市府3年前斥資4.4億改建，規劃為「Kaohsiung Highline」，打造石籠外牆和600公尺環形步道，將於週末（19日）正式開放啟用。

    建於1986年的中正運動場，曾於1996年舉辦已故巨星麥可·傑克森演唱會，當時全場湧入3萬5000人。但隨著時代變遷已顯老舊，功能被嶄新的世運主場館取代，高市府於2022年宣布啟動改造計畫。

    中正運動場鄰近中正交流道，有捷運橘線技擊館O9站經過，是遊客進入高雄第一印象，市府決定改造為Kaohsiung Highline，分兩階段施工，第一階段將舊有看台拆除，第二階段是使用打除後的材料回填為石籠牆，上方則規劃為600公尺環形步道（Highline），體育場前的廣場則打造為綠意盎然的公共空間，目前工程已全部完工，預計4月19日於園區舉辦地球日活動，正式啟用。

    高雄市工務局長楊欽富表示，Kaohsiung Highline以減量設計與材料回收理念改造，將原有2/3看台的混凝土破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆，自然光柔和灑入室內；外牆是被印度紫檀及雨豆樹包圍的環形步道，市民可搭配景觀燈光設計，從高處欣賞城市風景。

    Kaohsiung Highline東側也新增一座國際標準等級的極限運動場，預料能帶動在地滑板運動風潮，成為全國滑板運動愛好者的新天堂。

    高雄市副市長林欽榮指出，市府運發局、體育總會及相關單位，未來將進駐Highline底版下方空間，商業空間預計在下半年由運發局完成招商，引入飲食、休閒與娛樂等服務。未來將與衛武營中心、苓雅運動中心及捷運O9聯合開發案串聯，成為高雄運動樂活的城市新門戶。

    高雄中正運動場變身為「Kaohsiung Highline」，打造600公尺環形步道。（記者李惠洲攝）

    高雄中正運動場變身為「Kaohsiung Highline」，打造600公尺環形步道。（記者李惠洲攝）

    工程將原有2/3看台的混凝土破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆。（記者李惠洲攝）

    工程將原有2/3看台的混凝土破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆。（記者李惠洲攝）

    Kaohsiung Highline東側新增一座國際標準等級的極限運動場。（記者李惠洲攝）

    Kaohsiung Highline東側新增一座國際標準等級的極限運動場。（記者李惠洲攝）

    Highline商業空間將引入飲食、休閒與娛樂等服務。（記者李惠洲攝）

    Highline商業空間將引入飲食、休閒與娛樂等服務。（記者李惠洲攝）

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