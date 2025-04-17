宜蘭漁船擱淺海灘逾3個月 地方憂污染海洋生態

宜蘭頭城籍漁船「宏承旺」坐灘擱淺迄今超過3個月，有遊客反映聞到柴油味飄出，憂心會污染海洋生態，載浮載沉景象也駭人，破壞龜山島沿海美景，衝擊視覺景觀。（記者王峻祺攝）

2025/04/17 11:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕從事魩仔魚捕撈的宜蘭縣頭城籍漁船「宏承旺」，1月中旬因作業時，距岸太近不慎坐攤擱淺，宜蘭縣政府先後2次協助船東拖吊，但船底遭礁岩卡死無法順利移除擱置迄今，近日有遊客聞到柴油味飄出，憂心恐污染海洋生態。海洋及漁業發展所回應，已請船主抽出柴油，會持續要求並提供移除協助。

超過20噸重的「宏承旺」漁船，1月16日進行魩仔魚捕撈作業時，在宜蘭壯圍公館前方沙灘、距岸約50公尺處發生擱淺事件，海巡署第一岸巡隊發現後，立即提供救援協助，防止柴油外洩污染海洋。

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農業部漁業署及宜蘭縣政府海洋及漁業發展所獲報後，立即要求林姓船東移除船體，先後派遣漁業巡護救難船宜安6號2次協助拖上岸，但疑似船底遭礁岩卡死，無法順利移除，僅能先挖渠道並綁緊纜繩固定船身，避免遭浪擊加速破損。

「宏承旺」坐灘擱淺迄今超過3個月，有遊客反映聞到柴油味飄出，憂心會污染海洋生態，載浮載沉景象也駭人，破壞龜山島沿海美景，衝擊視覺景觀，地方希望相關單位能積極處理，盡速拖離漁船。

資深漁民透露，漁船擱淺位置離岸太近，底下都是礁岩，被卡死無法移動，相關單位試過拖吊但都沒有成功，現在只能就地支解拆解船體，或是等到颱風季來，透過大自然的力量，擾動海底礁岩後，等待船身是否能夠自行移動脫困。

海洋及漁業發展所表示，事發第一時間就協助船東移走船舶，但因擱淺位置難以拖離，因此有要求將船艙柴油全數抽出，避免外洩污染海洋生態，並確保處理過程符合環境保護相關規範。

海洋及漁業發展所說，由於漁船超過20噸重且為私人財產，是否就地支解汰除重建必須尊重船東，也須報請漁業署同意，現階段會持續發文要求船東盡速移除，必要時也會再出動宜安6號協助，若真發現柴油外洩等污染情事，會依違反海洋污染防治法開罰。

超過20噸重的「宏承旺」漁船，1月16日進行魩仔魚捕撈作業時，在宜蘭壯圍公館前方沙灘、距岸約50公尺處發生擱淺事件。（記者王峻祺攝）

宜蘭頭城籍漁船「宏承旺」坐灘擱淺迄今超過3個月，疑似船底遭礁岩卡死，無法順利移除，僅能先挖渠道並綁緊纜繩固定船身，避免遭浪擊加速破損。 （記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府先後2次協助船東拖吊，但擱淺漁船船底遭礁岩卡死無法順利移除擱置迄今，近日有遊客聞到柴油味飄出，憂心恐污染海洋生態。（記者王峻祺攝）

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