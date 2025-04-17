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    催生「台灣蘭花聯盟」 陳亭妃：搶攻美中貿易缺口

    陳亭妃建議由政府出面協調，成立「台灣蘭花聯盟」，整合生產、銷售與行銷資源，搶攻美國市場。（記者蔡文居攝）

    陳亭妃建議由政府出面協調，成立「台灣蘭花聯盟」，整合生產、銷售與行銷資源，搶攻美國市場。（記者蔡文居攝）

    2025/04/17 11:44

    〔記者蔡文居／台南報導〕面對美國總統川普的關稅戰，可能對農業產品課徵新一輪關稅，民進黨立委陳亭妃表示，台灣農業產業不能再單打獨鬥，應主動出擊、集體轉型，尤其是台南引以為傲的蝴蝶蘭，正是化危機為轉機的最好示範。

    陳亭妃表示，美中貿易局勢持續升溫，蘭花、半導體、汽車零組件等產業首當其衝，以蘭花為例，美國過去多仰賴中國供應，然而因為高關稅及政治摩擦，中國供應量逐步下滑，台灣正可趁勢補上空缺，而蝴蝶蘭作為台灣外銷代表作，品質與技術早與荷蘭並駕齊驅，如今更應「組隊出海」，由政府出面協調，成立「台灣蘭花聯盟」，整合生產、銷售與行銷資源，搶攻美國市場。

    陳亭妃建議，應善用台糖在美國現有的海外基地，由政府統籌與蘭花業者合作，在美國境內設置生產與展示據點，減少關稅衝擊，把生產基地設在當地，就能跳過貿易壁壘，也代表我們不只是出口花卉，而是輸出整套產業鏈與技術。

    陳亭妃說，台南是全球蝴蝶蘭出口量最高的重鎮，強烈要求農業部、大力推動成立「台灣蘭花聯盟」，統合物流、展銷、技術、品牌、市場等資源。目前已有不少台南在地蘭花業者表達意願，願意參與跨國布局，若能透過聯盟整合技術、品牌與外銷資源，台灣蘭花在全球市場的競爭力將大幅提升，「產地在台灣、品牌在國際，這就是我們要努力的方向。」

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