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    新北單身聯誼 4/22起開放報名

    新北市今年度的單身聯誼活動即將展開，首場活動「遊艇午茶．十三行」活動即將於4月22日上午9點開放報名至5月1日下午5點止。（圖由新北市民政局提供）

    新北市今年度的單身聯誼活動即將展開，首場活動「遊艇午茶．十三行」活動即將於4月22日上午9點開放報名至5月1日下午5點止。（圖由新北市民政局提供）

    2025/04/17 11:29

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度的單身聯誼活動即將展開，民政局長林耀長表示，今年主題為「愛在新北 海陸空」，將帶領參與者暢遊新北景點，首場活動「遊艇午茶．十三行」活動即將於4月22日上午9點開放報名至5月1日下午5點止，邀請60位單身男女在淡水河畔遇見緣分。

    林耀長指出，今年設計了兼具趣味與互動的主題場次，包括遊艇午茶十三行、心動滾球派對趣、五星福隆沙雕展、月老緣定永生花及雲仙纜車秘境行，盼透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參與者輕鬆結識彼此；另外，今年活動首次採取抽籤遴選，報名截止後將由主辦單位進行審查與抽籤，正取男女各30人，其餘列為備取名單。

    林耀長說，錄取原則依序以設籍於新北市者優先，其次為在新北市就業或就學者，曾參加去年活動者或重複報名者則列為備取，每位參加者一年內僅能錄取一次。

    民政局補充，市府自2013年辦理單身聯誼活動以來廣受好評，去年共有477位民眾參加，成功配對133對，配對率逾5成，參加者有機會獲得星巴克雙人下午茶、電影票等精美好禮，為鼓勵參加者積極追求幸福，新北市也有「戀愛加值計畫」，凡參加同場次單身聯誼並步入婚姻的新人，將有增額錄取新北聯合婚禮的機會。

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