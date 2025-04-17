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    台農台改場育成國內首支紫蘆筍 清甜細嫩還有豐富花青素

    台南農改場育成國內首個紫蘆筍「台南5號」。（台南農改場提供）

    台南農改場育成國內首個紫蘆筍「台南5號」。（台南農改場提供）

    2025/04/17 11:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為讓蘆筍更能適應台灣亞熱帶的環境，農業部台南農改場經多年選拔與試驗，成功育成國內首支耐熱性佳的紫蘆筍品種「台南5號」，該品種不僅可適應台灣高溫環境，口感細緻清甜，還有豐富花青素，未來有望成為國內蘆筍潛力新品種。

    國產蘆筍主要是以白蘆筍與綠蘆筍為主，市面上的紫蘆筍品種則是引自國外，但這些溫帶紫蘆筍品種在夏天時會出現筍尖開芒、產量降低等問題，為讓紫蘆筍更適應台灣氣候環境，台南農改場特別育成具有耐熱性、紫色表現佳與筍尖緊密特性的紫蘆筍品種「台南5號」。

    台南場場長陳昱初說明，台南5號具有耐熱性強、產量高、母莖生長勢佳等優勢，且纖維少、口感鮮嫩，不用像過去的蘆筍都要削掉大部分較老的外皮才能食用，簡單清炒、清燙就可品嘗紫蘆筍的清甜風味，另外台南5號有豐富的花青素，但又不會有常見有花青素蔬菜的苦味，認為具有很大的市場潛力，目前「台南5號」的種子正在徵求技轉種苗商，希望未來可更進一步在國內推廣種植。

    台南場指出，台南5號於南部地區全年皆可於設施中栽種，僅需避開7至8月高溫期，露天種植適期為每年10月，翌年春季即可採收。田間管理則應注意選擇排水良好之田區搭配合理施肥、選留母莖及病蟲害防治，有助提升產量與品質穩定性。

    另目前市面上仍難以看到國產蘆筍，陳昱初指出，受今年2月連續寒流影響，蘆筍的產量有部分受損，產季也因此延後，預計要4月底後才會陸續上市。

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