釋迦牟尼佛誕世日 佛光山旗山禪淨中心舉辦系列活動

5月3日佛誕日，佛光山旗山禪淨中心將在旗山武德殿廣場舉辦法會、音樂、蔬食和心燈等系列活動。（記者蘇福男翻攝）

2025/04/17 11:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕5月3日佛誕日，為紀念釋迦牟尼佛誕世的殊勝日子，佛光山旗山禪淨中心當天將在旗山武德殿廣場舉辦系列活動，透過法會、音樂、蔬食和心燈，點燃信眾希望及善念。

旗山禪淨中心住持慧專法師表示，國定佛誕暨母親節系列活動，以「慈悲．智慧．感恩」為活動主軸，融合精彩佛教儀式、蔬食市集、藝文展演與傳燈祈願，帶領民眾在法喜及親情中，體悟生命光輝和母愛的偉大。

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系列活動由禮敬佛陀的浴佛活動，上午10點揭開序幕，無肉市集 ＆旗美蔬集下午4點登場，將推出琳瑯滿目的創意蔬食，並結合青年表演團體，傳遞健康、環保和惜福理念，用一餐無肉的選擇，共創永續地球的未來。

星光雲影音樂會晚上6點熱鬧開場，卡司陣容包括台語天王許富凱、台語歌后朱海君、國際知名「小胖」林育群、療癒系女聲林采欣、日本佛音藝術家伊藤佳代和綠龍與他的大提琴，圓富國中、金竹國小、佛光青年歌詠隊及南台灣交響樂團共同展演，整場音樂會長達2個多小時。

當晚9點至9點半的星光雲影點燈儀式，將象徵信仰、慈悲與智慧的心燈，一盞盞點亮旗山夜空。

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