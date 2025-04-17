又抓到蛇！台南「蛇窟」10天抓3蛇 里長忙翻

公親里里長王金樹捕獲闖入屋內的草花蛇。（圖由王金樹提供）

2025/04/17 11:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區公學路一段又出現蛇蹤，1隻草花蛇闖入民宅，屋主差點壓到牠，讓她嚇壞了，急叩公親里里長王金樹前往解危，費了一番功夫，終於順利捕獲，屋主才鬆了一口氣，直說「足恐怖！」4月才過一半就已捕獲3隻蛇。王金樹說，感覺今年蛇類特別多。

安南區公親寮公學路一段經常抓到蛇，而被地方戲稱是「蛇窟」，去年共抓了10幾隻。今年清明節才剛過，短短10天，里長王金樹就已抓到了3隻，括南蛇、眼鏡蛇和這次的草花蛇，還有1隻不知名的大蛇，里民通報後，里長趕抵時就已消失無蹤。

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公親里又捕到蛇的消息傳開，民眾納悶說，「公親里蛇怎麼這麼多？」王金樹說，公親里雖然是在原台南市，但比較鄉下，社區四周都是農田，環境自然，野生動物本來就會比市區多。不過，他也不知道為什麼最近蛇這麼多，天氣才剛開始轉熱而已，感覺蛇類出沒比去年還多。

王金樹說，昨天下午，他去市政府辦事情，大家遇到他都在問蛇的事，話才剛說完就又接到里民請求捕蛇的求助電話，他立刻趕回里內，最後在屋主大門的門縫內找到這隻草花蛇，約7、80公分長，因無毒便帶往野外野放。

里長王金樹捕完蛇才離去，結果屋主又聽到屋內傳出吱吱叫的怪聲，讓她嚇死了。王接獲通知再折返，四處搜尋後發現原來是1隻小老鼠，研判可能是為了躲避蛇才跑進來的。

南市農業局森保科長朱健民表示，去年台南市捕蛇為民服務案共捕獲約6千隻各種蛇類，捕獲高峰期為5至10月。民眾如果有捕蛇需求，可撥打捕蜂抓蛇專線0965-565980，他們會迅速派人趕往協助。

公親里里長王金樹上週才捕獲1隻企圖闖入屋內的大尾眼鏡蛇。（圖由王金樹提供）

公親里里長王金樹今年在里內所捕獲的第1隻蛇，是1隻掛網的南蛇。（圖由王金樹提供）

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