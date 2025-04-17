陽明交大高雄分部要招生了 學士後電子與光子學士學位課程打頭陣

陽明交大高雄分部校址位於高雄蓮潭會館（高雄市人發中心）。（資料照）

2025/04/17 10:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應科技業缺工，為高雄半導體廊帶儲才，陽明交大高雄分部要招生了!打頭陣的是學士後電子與光子學士學位課程，分為電子與AI應用組、光子與AI應用組，將各招生50名。

陽明交大高雄校區鄰近蓮池潭，距離左營高鐵站僅5分鐘車程，是「國家重點領域校際研教園區」之一，校區土地總面積約2公頃，規劃有3棟建物，其中育成大樓預計今年4月完成結構補強，9月開辦二年制延伸教育學程及產創學院碩士在職專班。

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陽明交大高雄校區第一會館（含住宿及餐飲），預計今年完成結構補強工程，將採促參ROT方式委託廠商經營；新建「產學一館」，規劃興建地上10層、地下3層的產學合作大樓，預定118年6月完工。

因應科技業缺工，為高雄半導體廊帶儲才，陽明交大高雄分部決定要開始招生了，打頭陣的是學士後電子與光子學士學位課程，分為電子與AI應用組、光子與AI應用組，將各招生50名，即日起至5月26日受理報名。

依報名簡章，學士後電子與光子學士學位課程分為電子與AI應用組、光子與AI應用組，將各招生50名，除現行招收非STEM（科學、科技、工程和數學）領域學士以上畢業者外・另外開放取得下列STEM領域學士以上學位者報考，包括生命科學學門、環境學門、物理、化學及地球科學、數學及統計學門、工程及工程業學門、營建及土木工程學等。

高市府表示，隨著建校進度加快，陽明交大與清華高雄分部，將規劃開設碩士學分班，希望從114學年起招收碩博士學位班，可望為高雄提供半導體及AI產業高階人才。

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