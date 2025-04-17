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    賞螢季來了 中市4/20～5/30推大雪山賞螢公車

    中市府交通局4月20日起推大雪山賞螢公車。（圖由市府提供）

    中市府交通局4月20日起推大雪山賞螢公車。（圖由市府提供）

    2025/04/17 10:38

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕賞螢季到來，大雪山螢火蟲季即將登場，台中市政府交通局與大雪山生態旅遊協會合作，首度推出「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」，民眾可以搭乘252及889路公車前往，可透過台中Go系統平台即能購買48小時無限次數搭乘的公車套票，活動期間4月20日至5月30日，報名預約大雪山賞螢活動與住宿還可享85折優惠，市民可搭乘便利的大眾運輸，探索螢光秘境之旅。

    交通局長葉昭甫表示，每年4、5月是大雪山賞螢最美的季節，交通局特別與大雪山協會攜手規劃「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」，搭乘當天啟用，於有效時間內可不限次數搭乘台中市區公車及觀光公車全路線，自然生態旅程與低碳運輸的完美結合，享受山林搭公車就行。

    葉昭甫指出，「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」適用於台中市市區公車與觀光公車全路線，以往旅客到大雪山等景點，可以搭乘252及889路公車前往。

    交通局表示，即日起旅客可上網到「台中Go平台」購買「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」，另賞螢活動與住宿則需另外自行報名與預約，賞螢活動自4月20日至5月30日展開，報名可加入「大雪山生態旅」官方LINE帳號（@607drvwk）洽詢行程並完成預約；住宿部分聯繫訂房專線0989-318-284（連絡人許專員）辦理預定手續。

    交通局表示，凡持有並啟用「大雪山螢火蟲季」交通套票者，參加賞螢活動與住宿皆可享85折優惠。

    中市交通局跟大雪山生態業者推賞螢方案。（圖由市府提供）

    中市交通局跟大雪山生態業者推賞螢方案。（圖由市府提供）

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