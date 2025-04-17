彭啓明澄清政府未討論重啟核能 全球9成供應鏈皆由中、俄掌控

環境部長彭啓明受訪澄清，環境部非核能主責機關，但關注低碳能源，台灣目前核電廠不符合歐盟定義的潔淨能源，政府尚無重啟核能研議。（記者吳柏軒攝）

2025/04/17 09:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部長彭啓明昨（16日）被問有關核電廠議題，遭擷取稱「核能延役是選項」，今（17日）上午他補破網澄清，強調是民眾提問而回答，但環境部非核能主責機關，只是關注淨零，但台灣核電廠老舊並非歐盟定義的潔淨能源，若延役至少要花上千億元、且目前9成新核電廠由中國跟俄羅斯興建，有供應鏈問題。

彭啓明表示，上任11個月，仍不適應講話容易被下標，澄清環境部不是能源、核能、核廢料的主責單位，只是關心淨零碳排與低碳能源，昨日卻有民眾主動提問國安之下，核能是否列入考慮，但彭強調，自己只是說未來或許可以討論，但目前尚未開會，也沒有核能重啟研議。

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彭啓明進一步說，核能要重啟，首先台灣核電廠機器設備老舊，需重新檢查，且相關機組重啟都要花幾十億美金（上千億台幣），第二，地震斷層要重新調查，第三核廢料處置沒有的環境影響評估，核電廠「不是按一個鍵，今天就重啟」。

彭啓明也澄清，全球新興核電廠，9成以上是中國跟俄羅斯蓋的，其他僅英國2座、韓國2座，等於核電廠供應鏈大多數是中國，對台灣來說該供應鏈將有問題；外界也談SMR（小型模組化反應爐），彭說自己也查所有報告、問國際專家，SMR最快2030年才上路，且1GW發電量造價4千到6千億元台幣，並非如此容易，佔地大概14公頃，比大巨蛋還大，台灣要推SMR將面臨非常大的社會溝通跟安全評估。

另，彭啓明還解釋，目前歐盟將核能定義為潔淨能源，但並非是綠色能源，而且要列入永續分類的核能，是必須能完善處理核廢料者，主要是3.5代核電廠，但台灣核電廠多是第2代，即便是未運轉的核4也只是第3代，都不符合歐盟定義的永續核能。

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