國1楊梅休息站4死車禍事實報告7月發布 運安會估明年完成調查

運安會主委林信得。（記者林志怡攝）

2025/04/17 09:36

〔記者林志怡／台北報導〕電動車駕駛安全備受民眾關注，今年初國道1號楊梅休息站電動車自撞分隔島事件也引起民眾對於自動駕駛與道路設計的疑慮。運安會主委林信得說，該起事件預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告，也積極調度人力，希望作為未來的標竿個案，儘早公佈。

林信得今日上午赴立法院交通委員會報告業務概況，並備質詢。林信得指出，運安會成立至今年3月31日為止，立案調查306件運輸事故，目前仍有29件重大運輸事故調查中，其中包括航空4件、水路10件、鐵道4件、公路11件。

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此外，運安會報告指出，運安會計對航空發佈40項安全改善建議，水路301項、鐵道221項、公路161項，且受建議單位中，未完成改善建議數以航港局21件最多，其次為公路局12件、台鐵公司11件，且超過3年以上未完成數，以台鐵公司5件最多，其次為交通部、鐵道局、國防部空軍司令部等，各有2件。

另林信得也提到，今年1月25日有一輛朝陽小客車租賃公司所屬的現代電動小客車，在國道1號楊梅休息站匝道往南自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人受傷，屬於第1級重大公路事故，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

國民黨立委洪孟楷質詢時提到，先進駕駛輔助系統（ADAS）為防止駕駛人雙手解放，要求手一定要放在方向盤上，但網路上可以輕易買到方向盤配重盤，與確保駕駛人注意路況、確實駕駛的目的背道而馳，雖去年底交通部、數位部等相關單位曾發函予相關賣場，仍無法根除。

林信得回應，ADAS的功能是「輔助」駕駛人駕駛，高公局、公路局在主要道路顯示板都會提醒駕駛人，進入匝道不可以使用自動駕駛，但洪孟楷強調，此一情況不能只靠顯示板提醒，要求運安會1個月內與交通部、數位部等相關單位進一步溝通。

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