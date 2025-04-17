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    向勞工致敬 屏東「我們生活節」4/30起連辦5天 鐵獅玉玲瓏再度登台

    屏縣府勞青處宣布「我們生活節」系列活動4月30日起登場5天。（記者羅欣貞攝）

    屏縣府勞青處宣布「我們生活節」系列活動4月30日起登場5天。（記者羅欣貞攝）

    2025/04/17 08:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕向辛苦一整年的勞工致敬，屏東縣政府本月（4月）30日起將推出一連5天的「我們生活節」，並再度邀請許效舜與澎恰恰攜手為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」，作為今年勞動慶典的主秀。

    我們生活節邁入第三年，活動規模年年擴大，不只是一場節慶，更是縣府致敬勞工勞動教育的重要平台，今年系列活動結合模範勞工表揚典禮，肯定120位屏東各行各業的模範勞工；「百工職人影像展」以影像記錄勞工身影，展現職人精神，並宣導職安的重要性；具有親子共學效益的「職安小達人體驗營」以寓教於樂的方式推廣職安觀念；為感謝遠渡重洋的外國人工作者，也規劃「移家人野餐日」，透過文化交流與音樂互動，傳遞屏東的溫暖與友善。

    去年屏東縣政府首度邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」演出，現場座無虛席、回響熱烈，勞工朋友大讚「笑到肚子痛又感動到落淚」，縣府因此再次邀請許效舜與澎恰恰攜手為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」，作為今年我們生活節系列活動主秀，將以詼諧逗趣卻蘊含深意的演出風格，詮釋勞動尊嚴與職場安全的重要性，帶來最接地氣、最貼近庶民語言的精彩劇場，將有兩場戶外劇場演出，要將歡笑與溫暖送進勞工的生活場域。

    屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，勞工是社會穩定與經濟成長的基石，建立讓勞工安心、安全的工作環境是縣府與企業共同責無旁貸的責任，今年我們生活節更串聯百家企業推出勞工專屬優惠，從生活福利到餐飲購物齊力響應，以實際行動展現對勞動價值的尊重與肯定。

    「2025我們生活節」系列活動如下：模範勞工表揚大典暨感恩市集4月30日下午4點30分至6點在屏東縣立體育館前草地登場；傳統戲曲演出「鐵獅玉玲瓏」5月1日晚上7點到9點在屏東縣立體育館前草地、5月2日晚上7點到9點在萬丹鄉農會蔬果集運中心；工安小達人體驗營5月3日上午9點30分到下午4點30分在勞青處辦公大樓；我們移家人5月4日下午3點到5點在數位青創中心外草地；百工職人影像展4月30日模範勞工搶先看專屬場、5月2日至6月30日在屏東數位青創中心1樓展間開放民眾參觀，除5月4日外每週日不開館。詳情可查詢屏縣府勞青處官方網站。

    屏縣「我們生活節」去年邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」許效舜與澎恰恰演出，受到熱烈回響。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣「我們生活節」去年邀請國民喜劇天團「鐵獅玉玲瓏」許效舜與澎恰恰演出，受到熱烈回響。（圖由屏東縣政府提供）

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