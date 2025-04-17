喜憨兒送愛到部落助偏鄉童 一份愛心雙倍溫暖

Lulu黃路梓茵代言喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，讓憨兒透過烘焙餐盒，把溫暖送給需要的偏鄉學童，一份愛心雙倍溫暖。（記者吳柏軒攝）

2025/04/17 07:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕一份愛心雙份溫暖！喜憨兒基金會長期推動憨兒庇護工場，並多年前啟動「送愛到部落」計畫，由憨兒製作烘焙餐盒，提供給偏鄉學童，至去年底已累計服務253校、逾110萬份，讓上千名憨兒穩定工作、學童也感受溫暖，今年再度攜手公益大使Lulu黃路梓茵，啟動「笑容製造所」主題，盼大眾、企業共同響應。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，送愛到部落計畫從2008年起，幫助上千名憨兒就業，親手製作烘焙餐盒，再送到偏鄉學校，可一端穩定憨兒職能發展，一端串起偏鄉孩童關懷，實現雙重社會需求。

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萊爾富、悠遊卡公司、環貫綠佳利等企業分別從15年前、10年前、7年前加入喜憨兒送愛到部落計畫，如萊爾富零錢捐至今累計破億元善款，皆盼透過企業支持，讓憨兒從受助者變為服務者，一份愛心變成雙份。

Lulu黃路梓茵也說，自己第2次代言喜憨兒公益活動，去年先跟著憨兒到偏鄉，今年更進到烘焙坊實際學習，遇到25年的憨兒師傅傳授技巧，真心覺得不簡單，就連包裝都要小心對好各種編號，以及放入的夾子不能碰到手等，看見現場態度嚴謹，更體會到「生命影響生命、笑容也可以啟發笑容」的真諦。

喜憨兒基金會指出，今年計畫也邀請到潮流插畫家KURT跨界合作，KURT以俏皮的筆觸和鮮明角色風格深受大家喜愛，這次用「Made in Smile」主題推出溫暖設計，捐款滿額提供獨特悠遊卡紀念品與票卡零錢包，讓善款成為有溫度的回憶收藏。

Lulu黃路梓茵（中）代言喜憨兒募款活動，任今年「笑容製造所」所長，與可愛的憨兒一起做烘焙，再把愛心餐盒送到偏鄉，給學童溫暖。（記者吳柏軒攝）

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