彰化和美年度限定「回收換好康」來了！ 一支手機也可以

彰化縣和美鎮的年度回收換好康活動，廢電池也是回收項目。（記者劉曉欣攝）

2025/04/17 06:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是今天！彰化縣和美鎮年度限定的「回收換好康」活動來了，今年將辦5個場次，鎖定手機、電池等6大類，首場就是今天（17日）在全聯仁昌門市舉辦。和美清潔隊表示，回收活動選擇17日，就是取其「一起」的諧音，讓大家一起做回收。

和美清潔隊指出，由於彰化縣垃圾分類新制從去年7月上路，民眾的回收觀念大為進步，只要舉辦的「回收換好康」活動都很受歡迎。今年由隊部舉辦的「回收換好康」，原則上都是選17日，除了5月16日加碼在和美鎮農會辦理，其餘5月17日在全聯德美門市、6月17日榮春農藥行、7月17日大霞社區，時間均為上午9點到11點。

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和美清潔隊表示，5個場次都在不同地點辦理，希望能夠深入各地區，在資源回收換好康的同時，也能同步加強民眾的資源回收觀念。因為，今年活動鎖定手機、電池、玻璃容器、光碟片、農藥容器與高壓容器，特別是高壓容器，民眾如果沒有分類而當一般垃圾丟，就很可能增加隊員清運垃圾的風險。

因此，和美鎮清潔隊指出，「回收換好康」活動主要是鼓勵民眾做回收，1支手機或是1公斤乾電池回收，都可兌換1塊香皂，3支回收手機或是3公斤乾電池，都可換1瓶清潔劑，希望透過活動，讓民眾從日常生活就養成資源回收的好習慣。

彰化縣和美鎮的回收換好康活動來了，今年5場次鎖定6大類來辦理。（和美清潔隊提供）

彰化縣和美鎮的「回收換好康」活動來了，手機1支就可兌換。（記者劉曉欣攝）

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