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    高雄鳳梨出口日本啟動了 今年力拚外銷成長2成

    高雄鳳梨力拚外銷成長2成，同時持續擴大國內市場。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨力拚外銷成長2成，同時持續擴大國內市場。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/17 00:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨產季到來，農業局搶攻國內外市場並進，目前展開外銷日本市場，力拚外銷成長2成，持續擴大國內市場，光桶裝截切鳳梨上市6天，熱賣超過2萬桶，比去年同期成長2倍。

    高雄鳳梨種植面積1430公頃，約占全國比率1成4，排名全國第三大產區，以大樹區面積852公頃、內門區面積123公頃最多，整體經濟產值近11.5億元，今年鳳梨產量正常，但因低溫期長，造成鳳梨延緩生長，產期延後近半個月，目前已進入產季，將盛產到6月底。

    農業局擴大國內外市場，以去年農產外銷7124公噸，其中鳳梨外銷量達4624.9公噸，比前年成長4成3最多，主要外銷日本市場達9成6，其次為港澳市場占3％。

    今年鳳梨外銷市場仍以日本為主，光日本東京國際食品展就拿下鳳梨鮮果訂單達1千噸，還有日本餐飲業下單3D電磁冷凍截切鳳梨等，銷日市場持續穩定成長，力拚整體外銷成長2成。

    農業局說，南部持續低溫，目前鳳梨剛出產量不多，國內市場呈現搶貨現象，先少量出口日本市場，待氣候回暖、穩定，將加大外銷量。

    農業局也擴大鳳梨國內市場銷量，除了搶攻各大量販店販售鳳梨鮮果熱銷，攜手全聯推出桶裝截切鳳梨也開出紅盤，上架不到6天搶購超過2萬桶，比去年同期成長2倍，持續鋪貨全台門市，限定優惠價到明天為止。

    高雄鳳梨展開外銷日本市場，今年力拚外銷成長2成。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳梨展開外銷日本市場，今年力拚外銷成長2成。（記者陳文嬋攝）

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