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    行政OL來這參訓轉職工程師 成功為自己加薪、找願景

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫，開辦電子電機、綠能科技、數位資訊等重點產業專業課程，提供15-29歲待業青年提升技能。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫，開辦電子電機、綠能科技、數位資訊等重點產業專業課程，提供15-29歲待業青年提升技能。（桃竹苗分署提供）

    2025/04/16 23:47

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕27歲林靜原本在花蓮從事行政工作，因看好數位資訊及AI產業發展潛力，參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」的「前端工程師就業養成班」，學習網頁開發製作，5個多月培訓後，順利轉職為資訊軟體公司工程師，工作半年薪資已達5萬元，該計畫尚有20班招生中，15至29歲的待業青年，可至計劃網站報名參訓。

    林靜從花蓮到桃園上課，歷經5個多月培訓，學會使用網頁開發工具Vue和Django，搭配Python開發製作網站，並藉專題實作累積經驗，她結訓後，在委訓單位中華民國全國工業總會的媒合下，於資訊軟體公司擔任工程師，負責網頁前端設計開發工作。

    林靜表示，感謝勞動部計畫的協助，讓她以非本科系的身份成功轉職，不僅為自己加薪，發展前景及薪資福利都不錯的工作，她也鼓勵青年朋友們要多加利用。

    桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵待業青年投身重點產業，發揮所長，分署與清華大學、陽明交通大學、商業發展研究院、工業技術研究院等合作辦理產業新尖兵計畫，提供每位學員最高10萬元的學費補助，參訓期間提供每人每月8000元的學習獎勵金，最高可領9.6萬元，減輕青年學習負擔。

    桃竹苗分署指出，今年上半年產業新尖兵課程提供電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊及國際行銷企劃等5大領域的專業課程，非理工科系畢業者，也能透過技能補充，進入具有潛力的重點產業就職，目前有20班尚在招生中，報名前請先於「台灣就業通」登錄並完成職涯興趣測驗，了解自我發展方向，詳情可洽詢桃竹苗分署，03-4855368分機1378至1380。

    「產業新尖兵計畫」提供每位學員最高10萬元學費補助，參訓期間提供每人每月8000元學習獎勵金，最高可領9.6萬元。（桃竹苗分署提供）

    「產業新尖兵計畫」提供每位學員最高10萬元學費補助，參訓期間提供每人每月8000元學習獎勵金，最高可領9.6萬元。（桃竹苗分署提供）

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