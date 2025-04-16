小琉球漁會新總幹事上任 有個特殊習俗要到「大眾爺廟」稟報

琉球區漁會新任總幹事黃國華（前左一）今天上任，所有幹部依照往例前往「騰風宮」向大眾爺稟報。（記者陳彥廷攝）

2025/04/16 23:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東基層漁會在代表及理監事改選前，曾有東港、琉球及枋寮等區漁會傳出競爭，但今天理事會後，確認皆無太大變動，由原本人馬續掌總幹事一職，不過，琉球區漁會卻有個特殊習俗，新任幹部加上總幹事，必須到就在不遠處的「騰風宮」稟報，是在人事法規以外的神明慣例，顯現討海人所在海港的民俗信仰匯萃，讓人嘖嘖稱奇。

琉球騰風宮主祀「大眾千歲」，神格在琉球島上相對高，據廟內沿革所述，大眾千歲原為清朝時鳳山縣一名武官，任內病逝後鄉親治喪蓋起草廟，鄉親口耳相傳不得輕慢春秋兩祭，後遷於當時為清朝兵營的現址，由於主神相當靈驗，還教居民以漢方行醫，因對地方功績顯赫，在某科迎王祭典中，經代天巡狩大千歲罕見的封為「大眾千歲」，由其職司管理琉球鄉的無主孤魂事務。

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不過，為何會與漁會有關？據耆老相傳，早年舊漁會辦公室改建時，在拆建舊舍的工程當中，竟發現數具無主骨骸，漁會若是不安置這些骨骸，將無法繼續工程，擔誤時日不說，所有的員工根本難以辦公，對當時觀光還未興盛、全島鄉親幾乎都是從事漁業的小琉球來講，恐將嚴重影響島上所有人的生計及權益。

當時漁會主事者轉向主管無主孤魂的大眾千歲求救，大眾千歲也應允安置這批無主骨骸，漁會也順利落成，而漁會主事者感念神恩幫忙，長期相傳於全島主神觀音菩薩的祝壽酬神扮仙演戲巡迴到騰風宮時，上班日時要全員到齊祭祀的傳統，放假日時幹部也要到場的習俗。

騰風宮不僅是島上最重要的祭典「迎王」遶境過程的最後一間廟宇，也是島上主神觀音菩薩祝壽酬神扮仙演戲的最後一場，大眾千歲的神格可見一斑，今天在選舉正式落幕後，也由理事長洪文良帶領總幹事黃國華前往祭拜，向大眾千歲稟報，並祀求未來會務順利，風調雨順產銷平衡。

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