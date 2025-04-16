中壢興國國小閱讀課e起來 平板上線悅讀電子讀物

桃園市中壢區興國國小學童利用平板電腦，登入桃市圖網站會員，閱讀國語日報。（記者黃政嘉攝）

2025/04/16 23:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民眾閱讀電子書趨勢漸增，根據桃園市立圖書館統計，目前註冊桃市圖會員超200萬人，其中，桃市圖電子書人均借閱冊數去年2.071冊，較前年的0.402冊成長415％；中壢區興國國小每週推動閱讀課，三年級學童由圖書推廣教師引導，操作平板電腦登入桃市圖網站，暢覽電子兒童讀物。

桃市圖館長施照輝說，電子書借閱數提升原因，與讀者需求相關，像桃市圖常辦預約導覽，很多對象是外縣市公部門、遊學民眾，參訪時都會推廣辦理借閱證，即使不在桃園市，也可線上登入桃市圖網站，享受雲端閱讀的便利，常參考學術期刊、論文的讀者，也不用非得跑圖書館一趟。

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施照輝說，電子閱讀優點繁多，可不受時間及地域限制，達到資源共享的目的；可彌補實體書館藏不足，如絕版書、熱門書借不到的狀況；市售電子閱讀器通常具有調整字體大小、背景顏色等功能，方便視力較弱的讀者使用；電子書平台也提供筆記功能，讀者可即時紀錄，儲存使用。

教育局指出，為鼓勵學生多元閱讀，也藉科技載具等媒體，提升自我，市府已與台灣閱讀文化基金會、玉山金控等單位合作，於龜山區文華國小、新路國小，以及興國國小設置數位愛的書庫，提供學生不同的閱讀媒材管道，提升學生閱讀力。

興國國小校長林芷婕說，學校一到六年級每週都有1節閱讀課，去年起，數位愛的書庫共30個平板電腦放在圖書館，供3年級學生使用，由閱讀推動老師引導操作，另外，每年級有1到2輛放置平板電腦的推車，輪流給各班借用；圖推教師林思嘉說，學生登入桃市圖書館，能暢看各種故事書、國語日報等兒童讀物，電子閱讀的好處，較不會有系列書籍借不到其中1集的情形，透過數位科技途徑，培養孩子閱讀習慣，即便回到家，也能連網至桃市圖閱讀。

興國國小四年級眾多同學喜歡電子書勝過實體書，張旭高說，看電子書很方便不用跑去借書，增加閱讀機會；葉唐說，他喜歡閱讀歷史類，AR電子書有動畫、影片、音效，很具閱讀樂趣；鍾宇甯說，看電子書像用平板一樣好玩，閱讀時間容易比看實體書長。

「你辦證了嗎？」施照輝說，桃市圖運用異業結合策略與結合閱讀存摺點數等方式，提供兌換棒球票，或可參加桃市圖各式講座、走讀活動，吸引民眾使用桃市圖APP2.0，推廣實體及電子閱讀。

桃園市中壢區興國國小圖書館共30個平板電腦，由圖推老師引導學生操作使用。（記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區興國國小老師帶學生到圖書館用平板上閱讀課。（興國國小提供）

桃園市中壢區興國國小每年級有1至2輛放置平板的推車，輪流給各班借用。（興國國小提供）

桃市府與台灣閱讀文化基金會、玉山金控等單位合作，去年10月在中壢區興國國小，設置桃市第3所「數位愛的書庫」學校。（興國國小提供）

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