高雄林園海岸築新堤 意外催生貝殼沙灘「秘境」

高雄林園區部分海岸線滿布帶狀貝殼沙灘。（記者洪臣宏攝）

2025/04/16 22:58

〔記者洪臣宏／專題報導〕高雄市府去年起在林園海岸線構築新堤，意外讓一處貝殼沙灘「秘境」現身，且隨潮汐帶來不同品種貝殼，令人驚艷，讓當地的海洋教學素材，更增添獨特性。

高市府興建的新堤具有收納養殖戶管線用途，也提供居民休憩，因而同步整理了周遭環境，讓民眾得以更深入海灘，林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華今年進行貝殼紀錄時，發現中芸地區有條長2、300公尺貝殼沙灘，種類、數量都非常多，更特別的是，貝殼景象隨潮汐更迭。

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出身汕尾的蘇文華對貝殼情有獨鍾，他小學時常到海灘撿拾碟文蛤，排列發現每個的紋路都不一樣，且非常漂亮，開始注意林園地區貝殼；自然課老師退休後，他帶領團隊投入林園貝殼調查紀錄，迄今已經8年。

他的調查範圍從鳳鼻頭至汕尾漁港、雙園大橋，迄今已發現玉螺、蜑螺、竹蟶、銀蛤、牡蠣、魁蛤、芋螺、錐螺、車輪螺、鮑羅、海菊蛤、櫻蛤、馬蚵蛤、海蜷等31科，共200餘種貝類。以往馬蚵蛤、綠殼菜蛤、西施舌數量很多，可見居民「摸蛤兼洗褲」撿拾食用，但現在已經稀少。

蘇文華指出，汕尾地區有高屏溪出海口，為鹹淡水匯合處，造就了複雜生態；另外，綿延的離岸堤提供貝類生存環境，消波塊附著了密密麻麻貝類，海泳的人跟他說過，「海底下都是貝殼」。

林園區紅樹林保育學會經常應邀到國中小進行海洋教學，或是大型淨灘活動，蘇文華將貝類列入重要一環，為此編纂了「家鄉寶貝--林園沿海貝類」供內部進修，除了設計闖關遊戲讓小學生認識貝類，還DIY貝殼項鍊、吊飾、彩繪等文創品。

蘇文華表示，一般人喜愛炫目的大型貝類，這些大多是進口的，林園海岸線的都是迷你貝，向來不受重視，但他希望讓本土的海洋教育向下紮根，小朋友能熟知家鄉的特有生態，進而愛惜保護，讓海洋嬌客與林園共生。

不同種類貝殼附著在漂流木上。（蘇文華提供）

林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華（左）與團隊調查貝殼分布。（蘇文華提供）

小朋友藉由闖關遊戲認識貝殼。（蘇文華提供）

民眾「摸蛤兼洗褲」撿拾馬蚵蛤。（記者洪臣宏攝）

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