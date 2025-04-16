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    燒冷冰、光春雙圓環改善標線 潮州事故熱區轉移這裡！

    光春圓環現正動工進行改善工程。（記者陳彥廷攝）

    光春圓環現正動工進行改善工程。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/16 22:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮鬧區內有光春圓環及俗稱「燒冷冰圓環」的建基圓環，以往屢屢因車流交織發生車禍成為事故熱區，但在圓環工程及週邊標線重劃後，目前看似已有出現改善，警方強調，為讓事故減少，將持續進行執法。

    潮州警方指出，今年1到3月來熱點為延平路與力行巷口10件、新生路與金陵街口7件、介壽路與大同路口6件，都是主要聯外幹道及鬧區內的路口，以往的熱點光春及建基圓環雖有事故發生，但並未上榜。

    建基圓環經過標線工程大改造後，事故數量出現降，而光春圓環北側路口的民治橋標線改造後，看似也有減少趨勢，而今年2月中啟用的路邊、路外停車格全面收費後，所幸違停並未有轉移，因此，在停車格收費後的事故件數，較去年同期下滑20件的近4%左右，警方初步推測應是交通工程出現效果。

    警方指出，近年主要的主要肇事原因為「轉彎車未禮讓直行車」最多，其次為「無號誌路口未依規定停讓」，將針對上述路口、時段規劃專案勤務，強化執法密度，加強攔查取締告發。

    警方也發現，力行巷與延平路口在建基圓環北側不到50公尺，雖仍臨近圓環，但並非以往的圓環內部車禍，但這個路口一舉變榜首，除沒有號誌外，推測也有可能是建基圓環車道縮減為1車道後的轉移效果，由於光春圓環現正改善標線當中，且未來也會成為1車道的圓環，將密切觀察後續情形。

    警方並強調，無論是否因車輛動線轉移，最重要原因仍是無號誌或視線死角路口未主動停讓，呼籲民眾行經路口時務必放慢車速、注意路況，警方將透過宣導與強力執法雙管齊下營造安全、順暢的交通環境，請用路人共同配合。

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