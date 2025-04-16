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    台中州廳封館修復近5年！二期工程流標 地方憂影響開館期程

    台中州廳封館修復近5年，二期工程招標流標，地方憂影響開館期程。（江肇國提供）

    台中州廳封館修復近5年，二期工程招標流標，地方憂影響開館期程。（江肇國提供）

    2025/04/16 22:41

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國定古蹟台中州廳封館修復近5年，台中市文化局規劃明年開放，但近日2期景觀工程招標卻流標，在地議員江肇國質疑恐出現工程延宕影響開館期程；台中市文資處指出，該工程預算3億6千萬，第1次招標因投標數不足而流標，但有1家投標，顯示預算規模在廠商可接受範圍，目前辦理第2次招標中，若能順利招標，工期預計1年，不會影響明年開館規劃。

    台中州廳主體工程雖已修復完工，目前尚待進行2期再利用暨周邊景觀工程，但相關工程日前招標卻流標，因修復工程已進行近5年，何時能開放引發關注。

    江肇國質疑，地方期盼能藉台中州廳修復再利用後帶動舊城區活化，但州廳園區再利用方向模糊，相關進度更一再延宕，2期工程招標流標讓相關進度原地踏步，台中州廳繼續閒置，促市府加速檢討流標原因，別再讓地方苦等不到台中州廳開放。

    文資處指出，已往工程招標廠商多習慣先觀望，州廳2期工程日前開標投標數雖未達法定3家下流標，但有1家投標，顯示預算是廠商能接受範圍，已辦理2次招標，預計22日開標，因工期規劃1年，不致影響明年底前營運期程。

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