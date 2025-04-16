穀雨遇金牛座能量匯聚 命理師點名4生肖「默默耕耘、財富開花」

穀雨財運到，四生肖開啟富氣。示意圖。（資料照）

2025/04/16 23:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春末節氣「穀雨」將於4月20日凌晨交節，正值太陽進入金牛座，命理專家塔羅牌艾菲爾老師指出，這是播下財富種子的絕佳時機，特別點名4個生肖，在這波能量加持下，有望穩健累積財氣、開啟財富新局。

艾菲爾今（16日）在臉書發文說，穀雨是春季最後一個節氣，傳統上代表播種與期望，也象徵新生活與財富的起點。艾菲爾指出，今年穀雨恰與金牛座交會，兩者皆重視實幹與穩定，能量共振之下，有利於啟動長期財富規劃與實質收穫。

艾菲爾進一步點出，在這波能量之中，生肖牛、蛇、雞、羊四大生肖若能把握契機、穩紮穩打，將可望為下半年乃至明年打下堅實財富基礎。

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生肖牛：穩健前行 財氣蓄勢待發

屬牛者將迎來財務轉捩點，適合長期規劃與資產配置，如定期定額投資、保險檢視等。艾菲爾提醒，財運雖非突飛猛進，卻穩中有升，建議專注提昇專業技能、避免高風險操作，走出「靜靜變富」的致富路線。

生肖蛇：洞察入微 擅抓理財時機

屬蛇者近期理財直覺特別敏銳，適合進行ETF、基金等穩健型投資規劃。艾菲爾建議，可著手觀察市場機會、展開副業，但切記避免人際財務糾紛，借貸合資要白紙黑字條列清楚，保障自己也避免傷感情。

生肖雞：邊做邊賺 副業開花有望

屬雞者在穀雨節氣特別適合發展副業、自媒體與個人品牌，行動與回報同步提升。艾菲爾指出，此時正是創造多元收入來源的好時機，若能善用社群與技能，有望建立穩定現金流與被動收入。

生肖羊：踏實規劃 財富潛能釋放

屬羊者將在金牛能量帶動下，轉向財務紀律與規劃思維，適合設定中期財務目標與學習理財知識。艾菲爾建議，可與家人討論共同資產與合作計劃，從「踏實規劃」中累積未來的豐盈與安心。

艾菲爾也提醒，財富不是一夕之間出現，而是需要用心播種、循序漸進累積。趁著穀雨與金牛交會之際，若能認真規劃財務、提升能力，就能為未來種下穩定而豐收的種子。

以上為民俗說法 僅供參考

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