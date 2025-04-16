台中電動公車年底破370輛 市府召集14業者消防演練

台中市政府召集14公車業者消防演練。（台中市政府提供）

2025/04/16 22:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前上路的電動公車共有293輛，到今年底預計會增到376輛電動公車上路，考量電動車火警搶救有別於汽油車，台中市交通局今特地號召全市14家公車業者辦理電動公車消防演練，強化駕駛災害發生時搶救及處置能力。

交通局長葉昭甫指出，台中市目前上路的電動公車共有293輛，加上去年已核定未上路的83輛，今年底預計會有376輛電動公車上路，交通局另持續向公路局提出申請計畫，今年預計汰換166輛電動公車，朝向2030市區公車全面電動化邁進，考量電動車蓬勃發展下，電動車起火的議題逐漸被重視。

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消防局指出，電動車內部鋰電池具燃燒不易撲滅及因熱失控易復燃的特性，且搶救上相較於油車更為棘手，如何有效地降低災害或避免災害擴大，成為相關單位重要課題。

交通局聯合消防局推動電動公車消防演練，號召14家市區公車業者參與，提供第一線人員參與操作流程，以利災害發生時能執行最有效率的應變。

消防演練選在台中客運梧棲停車場舉行，情境模擬主題為「電動公車在充電時，出現不明原因的冒煙起火時，如何在短時間內搶救？」此外，也請電動巴士技師現場進行電動車結構的專業講解，提升消防人員與客運業者對於電動車災害的應變能力。

葉昭甫說，電動車起火後相較於傳統燃油車更難以滅火，這是全球都面臨的棘手狀況，尤其電動公車車體更龐大，燃燒後更不易撲滅，如何在短時間內控制火勢，避免災害擴大，並在最短時間內完成救災，是消防演練的重要核心重點，務求在演練過程中，讓公車業者熟練整個救災流程，提升危機處理能力，市府團隊也將持續為電動公車安全升級，與客運業者攜手打造更安心的乘車環境。

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