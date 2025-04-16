高雄亞灣32公頃「特倉區」納通盤檢討 8月送內政部審議

高雄亞灣區編定32.44公頃「特倉區」，預計今年6月提報高雄市都委會審議。（都發局提供）

2025/04/16 22:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於多功能經貿園區特定區的高雄亞灣區，編定32.44公頃「特倉區」，高雄市都發局納入通盤檢討，預計今年6月提報高雄市都委會、8月送內政部都委會審議。

市議員李順進在議會質詢時，關切亞灣區內使用分區屬於「特倉區」的都市計畫進度，指市府多次檢討，卻未列入通盤檢討範圍，也無開發計畫，致使特倉1-BCD區受整體限制，廠房毀壞殘破。

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對此，高雄市都發局長吳文彥澄清說，「特倉區」面積約32.44公頃，已納入通盤檢討，並參酌內政部整體開發區處理方案，評估分區變更的可行性與合理性，預計6月提報高雄市都委會、8月送部都委會審議。

都發局強調，多功能經貿園區都市計畫第3次通盤檢討作業，已於去年正式啟動，都委會專案小組已召開多次會議，聽取民眾陳情意見；今年2月也舉辦「特倉區」地主與專家座談，目前彙整意見，提報市、部都委會，持續推動產業用地轉型。

都發局也表示，市府近年積極推動亞灣2.0計畫，已吸引331家國內外企業進駐，創造近270億元投資與575億元產值，加上「特貿三」公辦都更案投資913億元、捷運黃線Y15鴻海聯開案投資159億元，已形成企業總部與商辦聚落。

亞灣區位屬多功能經貿園區特定區，面積約590公頃，1999年都市計畫公告實施，劃定約300頃土地，以市地重劃、區段徵收、都市更新、或開發許可等自辦或公辦方式開發，陸續完成或辦理中的開發範圍達250公頃。

高雄市都發局指出，這250公頃包括10處重劃區、205兵工廠區段徵收區、中鋼總部、夢時代商圈、高雄展覽館、流行音樂中心、高軟二期、特貿三、亞灣2.0捷運黃線Y15場站聯開等。

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