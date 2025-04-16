情色？色情？成大退休教授新詩書法展遭投訴 校方要求撤展

成大中文系退休教授吳文璋在成大藝坊櫥窗舉辦「新詩書法展」，展期至5月30日。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/16 22:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大中文系退休教授吳文璋在成大藝坊櫥窗舉辦「新詩書法展」，其中有部份未經申請作品，遭學生投訴展出內容文字與「性別器官、性愛、種族立場、政治立場」有關，觀後感受不佳。對此，吳文璋表示，大學是追求學術自由和藝術創作的神聖殿堂，遭到誤解深感遺憾。

校方表示，吳文璋有8件作品未在當初申請內容中，另外，有1件雖有申請，但是內容涉及原住民稱謂有爭議。成大藝坊櫥窗為公共空間，學生活動中心亦多有未成年（18歲以下）的人在此活動，為顧及未成年人的權益及觀展者的感受，因此限期老師自行撤展，調整展出原來申請的作品。

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吳文璋表示，這次展覽主題以自由的羅曼史為主，因此以追求西方的自由精神與浪曼的羅曼史為主，並未離題。作品都有送審，若有未送審部份屬於疏漏，但都與藝術、文學的表現息息相關，紅樓夢，金瓶梅在大學都可以教授，此次展作應該亦無不可。大學是追求學術自由和藝術創作自由，鼓勵實驗突破、前衛創作。

吳文璋表示，在「張良澤傳奇」中歌頌當選成大傑出校友張良澤教授，「蕃仔」一詞是反應當時實際的社會情境，並無歧視之意，是形容其特徵，張教授本人也欣然接受，因為他確實具有原住民血統，也引以為榮。

吳文璋表示，「素女經的羅曼蒂克」是表現東方古典性愛的藝術在現代人的生命中的展現，是藝術美感的境界。「超人之歌」是與尼采哲學結合的現代文明的大探索與創新，所謂的生殖器官是神聖的生命創造，並無不妥。

吳文璋表示，至於討論政治議題是民主社會大眾基本權利，何況是以詩的藝術形式去表達，值得讓不同意見者互相交流，理解、諒解，達到共識，也是大學進行民主教育的責任與理想。

吳文璋表示，將和校方協商，例如有爭議性的「超人之歌」撤換，但是張良澤傳奇保留，素女經是中國性愛藝術的寶典，健康而正面。文學、藝術、哲學把人類的欲望予以正視不逃避，昇華到真、善、美境界，也是新儒家哲學既傳統又現代，既保守又叛逆的台灣新文化的建立。

吳文璋在成大藝坊櫥窗舉辦「新詩書法展」，部份作品遭學生投訴觀後感受不佳。（記者洪瑞琴攝）

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