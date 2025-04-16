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    為何不見撥亂反正？陽明交大所長侯君昊：以曾為國民黨員為莫大恥辱與污點

    陽明交大建築所長侯君昊。（取自侯君昊臉書）

    陽明交大建築所長侯君昊。（取自侯君昊臉書）

    2025/04/16 22:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大建築所所長侯君昊今天在臉書發文，「我以曾經身為國民黨員為終生莫大恥辱與污點、極度失望！」貼文引發許多網友關注及按讚。有網友指侯君昊是在眷村長大，從小就是忠貞愛國的黨員，會如此發文，應該是對國民黨極度失望。

    不過有網友留言「不同的黨，不過是不同的政治趨向認同。只要你不喜歡，就可變更。就像你愛過的情人一樣，不需惡言相向。這是對自己的過去、現在、未來的認識。哪天，你又對某個黨不滿，又要再次抱怨嗎？」

    對此，侯君昊也留言回覆說「沒有惡言相向喔，只是自我感受。與其說抱怨，倒不如說更高的期許。曾經是將台灣打造為政經環境高度發展、立足全球、有遠見、有擔當的百年政黨，為何淪落到今天這種病入膏肓的地步？國民黨那麼多優秀黨員和前輩們，為何不見撥亂反正？還是大家都認為黨的作為都是對的，只能袒護和支持，無需改變？沒錯，哪個政黨做錯事就該被批評，跟我的身分或是否黨員無關。政黨若變成一言堂、一味的自我袒護、不思反省，那再多的批評和改革都是枉然。」

    侯君昊的發文引發迴響及網友分享轉述和留言，有網友留言稱，以侯君昊能說出此句話為榮。不少網友也留言提到「勇於說出實話，國民黨才可能改過向善，成為優質的在野黨」、「謝謝你們，願意以理智看待比黨更重要的國事的你們」、「您的同伴很多，我們這些4、5、6年級都是一路上被國民黨洗腦長大的，能夠恢復獨立思考，可喜可賀」。

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