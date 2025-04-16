潮州福星路停車場竟淪大型車保養場 決全更新為小客車停車格

潮州福星路路外停車場的大車停車格將全面改劃設為小客車停車格。（記者陳彥廷攝）

2025/04/16 21:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鎮的路外及路邊停車場於2月17日開始進行全面的停車收費，其中最大的路外停車場位於福星路，在劃設14格大型停車格後，吸引不少大車停放，居民發現，大車都會怠速熱車造成廢氣排放擾鄰，甚至還發生有業者請保養廠到停車場維修保養，居民反彈陳情，屏東縣政府現勘後，決定全面更新為小客車停車格。

潮州鎮為屏東平原重要交通樞紐，以往火車站後站路邊停車格免費衍生佔用情形，屏東縣政府為提昇週轉率，於今年農曆年後開始收費，目前路邊停車格小客車為每小時20元，計次者每次30元，大車停車格每小時40元、計次者每次60元，其中於福星路上、國際滑輪溜冰場對面的路外停車場是鎮內佔地最大的路外停車場，有計次收費的105格小客車及14格大客車格位，

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因應國際滑輪溜冰場的大量外地選手，原有部分小客車格位改劃為大客車格位，策略雖立意良善但實行後卻變質，也開啟週遭居民的空污惡夢，因為有了接近鬧區的免費停車場，大客車外還吸引許多大貨車前來，「停車場第一排」的黃姓居民指出，大車早上出發前都會進行長期間的怠速熱車，大客車臨停時也為開冷氣都不熄火，整天烏煙瘴氣，居民苦不堪言。

居民反映無門，向縣議員洪明江及陳宗廷陳情後現勘，更發現一個驚人現象，就是有大車業者因停車場寬敞，不再去修車廠反而是直接請人到此保養維修，且只要繳60元就能使用，停車場路面出現油漬有礙觀瞻及安全不說，等同近乎免費的露天保養廠。

對此，屏縣府也和鎮公所協調，福星路路外將全面改劃設為小客車格，約會有150格，大車則可移置到潮隆路（原太平路600巷）的路邊停車格，未來也會新闢路外停車格，至於參賽選手若有臨停搭乘需求，則可以2格小客車供大客車臨時停放的規定解決，盼減少居民的困擾。

潮州福星路路外停車場的大車停車格將全面改劃設為小客車停車格。（記者陳彥廷攝）

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