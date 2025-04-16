通知司機「我要上車」 大台南公車智慧等車今年全面上線

民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤，點選「我要上車」，可提早通知司機有乘客要搭車。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/16 20:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升身心障礙者搭乘公共交通工具的便利性，南市交通局與慈光身障協會、南市佑明視障協進會合作，今（16）日在228公園公車候車亭，向身障朋友示範「智慧等車」功能的操作方式，避免偶有過站不停問題，預計今年所有大台南公車都有「智慧等車」服務。

交通局長王銘德表示，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，只要1鍵點選「我要上車」，即可將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，通知司機下一站有民眾要上車，有效解決以往偶有過站不停問題。

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王銘德表示，智慧等車系統還有1個最大亮點，民眾按下「我要上車」時，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，讓駕駛能提早準備協助。

大台南公車「智慧等車」服務功能上線迄今已突破18萬使用人次，也是全國首創針對「等公車」提出的全方位整體解決方案。今日慈光身障協會榮譽理事長何文讚帶領多位身障朋友實地體驗智慧等車系統，並由公共運輸處人員進行逐步教學。

與會的輪椅族朋友表示，以往等車總擔心司機看不見招手，或未能預先停在適合輪椅上下的位置，透過這項科技應用，減少等待焦慮與溝通困難，搭車過程更加安心又貼心。

南市公共運輸處長吳俁之表示，目前智慧等車服務已於南市70路及6大幹支線公車上線服務，總計93條路線、3457處站位及289輛公車，市區公車部分現正進行程式修改，今年即可完成所有公車路線車輛全面上線。智慧等車功能屬於輔助提醒，公車進站時仍是要請乘客務必記得招手搭乘。

南市交通局今日在228公園公車候車亭，向身障朋友現場示範「智慧等車」功能的操作方式。 （南市交通局提供）

大台南公車「智慧等車」系統，設計「輪椅上車」的選項，方便乘輪椅的朋友運用。（南市交通局提供）

大台南公車「智慧等車」系統操作說明。（記者洪瑞琴攝）

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