台中第2條免費幸福巴士今起營運 開進和平區兩里

擴大幸福，台中第2條免費幸福巴士開進和平區兩里，今起營運。（圖：市府提供）

2025/04/16 20:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為改善偏鄉交通，在和平區梨山地區推出第1條免費幸福巴士，讓民眾預約搭車，提供公共運輸服務資源成功進偏鄉，今起開出第2條幸福巴士路線「自達線」，服務範圍擴展至和平區大安溪沿線的達觀里及自由里，補足既有公車路線時段的服務缺口。

交通局長葉昭甫指出，這次根據梨山幸福巴士推動經驗，再開進和平區大安溪沿線的達觀里及自由里，由在地民眾命名為「自達幸福巴士」，歷經1年多的供需調查，完成初步路線規劃，提供居民全預約乘車方式，深入服務和平區達觀里及自由里桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，並串聯東勢及卓蘭市區等鄰近生活圈，提供在地民眾就醫、就學、採買的交通需求。

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葉昭甫指出，大安溪沿線部落位於台中市和平區與卓蘭鎮交界處，各部落間僅有1條253路公車行駛，因山區道路路幅因素無法到部落各個角落，經過實地訪查在地需求，積極爭取中央計畫補助，去年獲交通部公路局公運計畫補助，接續辦理路線公告及車公里成本審查等相關行政程序，年底前完成採購評選及市區汽車客運審議會籌設審查，今年3月輔導和平區雙崎社區發展協會轉型為公車業者，經完善各籌備事項後，台中市第2條幸福巴士路線4月16日上路試營運。

交通局指出，和平區達觀里及自由里在地鄉親搭乘自達幸福巴士，持電子票證刷卡不收費，可透過手機雙平台下載安裝「自達幸福巴士」APP預約乘車，或是撥打預約專線04-25912084預約，自達幸福巴士採全預約方式提供載客服務，務必於搭乘前1日完成預約。

台中第2條免費幸福巴士開進和平區兩里，今起營運。（圖：市府提供）

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