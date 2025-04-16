颱風+低溫攪局！彰化田尾康乃馨花況差 母親節恐現缺貨潮

母親節將屆，彰化縣田尾鄉康乃馨產區仍然一片「綠油油」，花況不如預期，根本無法採收。（記者陳冠備攝）

2025/04/16 19:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕母親節將屆，全國最大康乃馨產區彰化縣田尾鄉仍一片「綠油油」，不少花田花苞成長緩慢，根據台北花卉交易市場顯示，今年4月上旬交易量9288把，比去年短少近3成。田尾鄉農會表示，今年康乃馨受連續颱風跟低溫不斷影響，導致花期延長，恐3成產量趕不上母親節檔期，市場供應吃緊。

田尾鄉種植康乃馨約40公頃，佔全國交易量逾八成，每年4、5月進入採收期，但今年南彰化地區3月均溫19.8度，創下近10來最低溫，使得不少康乃馨花田出現花卉無法抽高，甚至有尚未結苞的窘狀，由於距離母親節送禮檔期剩不到2周，經濟收成恐受影響，令不少花農急得跳腳。

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「第一次遇到4月還不開花」李姓花農表示，目前開花延遲狀況約2至3成，等到開花至少還要等1個多月至2個月，種植康乃馨十多年，從未遇過這樣的情況，他認為，今年氣候冬天太長，又忽冷忽熱，導致植物開花調節機制受影響，有的結苞到一半就停止生長了，需等天氣放暖才也會繼續成長，目前康乃馨每把約70元，擔心來不及趕上母親節檔期，屆時康乃馨也沒人要，只能作廢，收成也大受影響。

田尾鄉農會吳政憲表示，康乃馨只有母親節前採收才有好的價格，但從播種下苗到採收約至少要3至4個月，不過去年因受3個颱風影響，不少花苗淹死，種苗場必須重新花時間栽培，不少花農拿到花苗已接近春節，結果又遇到「最長的冬天」，3月還有寒流，導致康乃馨生長遲滯，繼續含苞待放，初步估計，仍有2成康乃馨尚未結苞，他也說，目前氣候已經漸漸回溫，相信花況應能恢復，農會也會舉辦促銷活動，以減少農民損失。

花農指出，今年氣候太冷，4月出現尚未結苞的窘狀。（記者陳冠備攝）

今年氣候寒冷，導致康乃馨花期延長，恐有2成產量趕不上母親節檔期。（記者陳冠備攝）

今年氣候寒冷，導致康乃馨生長遲滯，田尾產區仍有2成康乃馨尚未結苞。（記者陳冠備攝）

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