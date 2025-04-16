屏東縣國中小科展頒獎 周春米表揚417位得獎學生

屏東縣第65屆國民中小學科學展覽會頒獎典禮，今天（16日）在明正國中體育館舉行。（屏東縣政府提供）

2025/04/16 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣第65屆國民中小學科學展覽會頒獎典禮，今天（16日）在明正國中體育館舉行，屏東縣長周春米頒獎鼓勵，也祝福將代表屏東縣參加全國科學展覽會的6件優秀作品、19名學生能夠展現氣勢，為縣爭光。

屏東縣每年舉辦國中小科學展覽會，本屆科展報名件數達271件，共吸引1250位學生參加，經初審及專業評審團的審查後，選出174件作品、850位學生進入複審，最終共124件作品脫穎而出，417位學生獲得獎項，其中6件優秀作品、19名學生獲選將代表屏東縣參加全國科學展覽會。

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屏東縣長周春米表示，自己在國中時期也曾代表屏東縣參加全國科展，對於未來的成長是相當難得的經驗，屏東的孩子擁有豐富的想像力與實力，希望入選的代表選手們都可以憑藉著平時花費許多時間與精神、一步步驗證而來的成果，在全國賽中大鳴大放，為自己也為屏東縣爭取榮耀。

今年也特別設立「歷年優良指導教師獎」，表彰長年來默默耕耘、指導學生成就卓越的教師們。明正國中本屆勇奪36個獎項，榮獲學校團體組國中組第一名佳績，展現科學教育的深厚實力，指導教師沈驗更獲頒優良指導教師獎，表彰她在科展教育耕耘20年的卓越貢獻，她表示，指導科展不是一件容易的事，舉凡生活細節、科學知識、社會時事等都可以成為科展的題目，指導孩子尋找題目、實驗方法，一步步解決問題，並完成實驗與報告，不斷鼓勵學生以創意與實驗精神探索世界。

榮獲國小組數學科第一名的仁愛國小邱宇辰表示，當初指導老師說自己的作品有呈現完整的結論，所以對於獲獎很有自信，能夠在畢業前夕被縣長頒獎感到與有榮焉，今年將第一次代表屏東縣去全國競賽的最高殿堂接受挑戰，雖然緊張但仍會全力以赴。

憑藉「AI災後現場守護通」為主題，勇奪國中組生活與應用科學科第一名及創意獎的明正國中黃榆勻，研究動機是因為前年的明揚工廠大火，還有花蓮大地震，因此使用AI技術去偵測災害現場的出入人員以減少傷害程度。

屏縣今年將有6件優秀作品、19名學生將代表屏東縣參加全國科學展覽會。（圖由屏東縣政府提供）

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