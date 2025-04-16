中市擬放寬申請社宅持有住宅條件 憂低中籤率再稀釋議員喊卡

烏日高鐵社宅年底前完工，可提供270戶入住。（市府提供）

2025/04/16 19:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會住宅包括台中市民及未設籍但在台中就學、就業的民眾，若「全國」無自用住宅均能申請，都發局擬放寬兩類申請人在「中彰投苗」通勤圈內無自住宅者皆可申請；市議會法規委員會中多名議員憂社宅供不應求，放寬條件恐讓申請人變多，將排擠有需求者權益，僅同意都發局先從兩處社宅試辦後重新評估。

台中市都發局長李正偉指出，台中市目前已有11處社宅、2900戶開放入住，因各社宅戶數大小不一，中籤率10-20%，入住率均達95%，另5%是因入住者流動，搬出戶點交及等待後補作業中，不是無人申請的空戶。

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考量部份民眾實際在台中生活，雖持有住宅卻遠在中部生活圈之外，卻因此受限無法申請社宅，參考其他五都與國家住宅及都市更新中心有關自用住宅限制均以通勤圈為範圍，台中也修法，將申請人無自用住宅的範圍從「全國」修正為「中彰投苗區」，讓申請更具彈性。

台中市議會法規委員會今審查該修正案時，多名議員對放寬無自用住宅區域限制存有疑慮，江肇國指出，台中社宅供給量目前供不應求，中籤率約僅10到20％，若放寬條件恐影響市民申請權益；陳俞融也憂放寬條件後恐吸引在中彰投苗之外有資產配置者前來申請，稀釋真正有需求的市民甚至弱勢家庭的中籤率。

李正偉則說，可提高設籍台中的民眾加分保障，但黃守達指，先放寬申請資格後又加分限制，恐淪「假放寬」、自相矛盾；包括江肇國、謝家宜及黃守達均促都發局應先試算影響以利修法參考。

但李正偉說，因申請對象無法確定下無從試算，陳政顯則建議先試辦以了解是否影響市民中籤率再說。

法規委員會召集人、議員黃馨慧裁示，該案備查，但考量資格放寬恐影響台中市民，為避免影響市民權益，由都發局先行試辦，再將試辦結果提送法規委員會重新評估。

李正偉指出，包括育賢三期250戶及烏日高鐵社宅270戶均將在年底前完工，將選兩處社宅試辦。

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